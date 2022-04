München (epd). Der Bayerische Rundfunk (BR) sendet an den Kar- und Ostertagen in seinem Radio- und Fernsehprogramm wieder zahlreiche Gottesdienste. Das TV-Programm ist dabei dieses Jahr rein in katholischer Hand: Der BR überträgt am Karfreitag (15. April) um 21 Uhr einen Gottesdienst live aus dem Petersdom in Rom mit Papst Franziskus, ebenso am Ostersonntag (17. April) um 10 Uhr.

Hinzu kommt ein Fernsehgottesdienst zur Katholischen Osternacht aus dem Augsburger Dom. Die Übertragung beginnt am Samstagabend (16. April) um 22 Uhr. Den Gottesdienst hält der katholische Augsburger Bischof Bertram Meier. Das Bistum teilte mit, dass sich Bertram besonders freue, dass der evangelische Regionalbischof Axel Piper seiner Einladung folgt und die Osternacht mitfeiert.

Der TV-Gottesdienst aus dem Augsburger Dom wird auch im Radiosender Bayern 1 übertragen. Dort gibt es an den Feiertagen auch evangelische Gottesdienst-Sendungen: Am Karfreitag ab 10.05 Uhr live aus der St. Matthäuskirche Passau mit Dekan Jochen Wilde als Prediger sowie am Ostermontag ab 10 Uhr live aus der Stadtkirche in Bad Reichenhall, dort predigt Pfarrerin Sabrina Wilkenshof.

Weitere evangelische Gemeinden und Dekanate sowie mehrere katholische Kathedralkirchen bieten darüber hinaus Livestreams ihrer Kar- und Ostergottesdienste im Internet an.