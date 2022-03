München (epd). Zehn weitere Kulturschätze Bayerns sind in das Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Das Verzeichnis enthalte nun 66 Eintragungen über bayerische Kultur wie Bräuche, Feste, Musik, Naturwissen und traditionelle Handwerkstechniken, teilte das bayerische Heimatministerium am Dienstag mit. Laut Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) genießt die Pflege und der Erhalt von Traditionen in Bayern einen hohen Stellenwert: "So bleiben die Traditionen lebendig."

Neuaufgenommen wurden der Betrieb der Mainfähren in Franken, das Coburger Friedensdankfest in Meeder, das Handweben, die Holzbildhauerschule in Bayern, die Holzkirchener Kerzenwallfahrt zum Bogenberg, der Kirchseeoner Perchtenlauf, das Münchner Marionettentheater, das Nördlinger Stabenfest, das Oktoberfest-Landesschießen und Oktoberfest-Armbrust-Landesschießen und die Schwedenprozession und Heimatspiel "Die Schutzfrau von Münnerstadt".

Die nächste Bewerbungsrunde für die Aufnahme in das Verzeichnis startet nach Angaben des Ministerium am 1. April 2023.