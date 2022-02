Landshut (epd). Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm wird am kommenden Mittwoch (9. Februar) das Krankenhaus Landshut-Achdorf besuchen. "Ich möchte mir persönlich ein Bild machen von den Herausforderungen, vor denen die Ärztinnen und Ärzte und Pflegenden gerade stehen", sagte er am Freitag laut Mitteilung. Dabei wolle er sich auch über die Arbeit des Seelsorgeteams in der Klinik informieren.

Begleitet wird der Landesbischof bei seinem Besuch von der Landshuter evangelischen Dekanin Nina Lubomierski. Geplant sind eine ökumenische Andacht in der Krankenhauskapelle sowie Gespräche mit dem Ärztlichen Direktor, Martin Anetseder, dem geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden Jakob Fuchs, Landrat Peter Dreier und dem ökumenischen Seelsorgeteam im Krankenhaus. Im Anschluss besucht der Landesbischof die Intensiv- und Palliativstation.