München (epd). Junge Menschen können sich in diesem Jahr wieder über abwechslungsreiche Angebote in den Ferien freuen. Wie der Bayerische Jugendring (BJR) am Mittwoch mitteilte, wird das "Sonderprogramm Ferienangebote" fortgesetzt. Im Auftrag des Kultusministeriums koordiniert der BJR in ganz Bayern Aktionen für Kinder und Jugendliche: von Umweltbildung über Sport bis zu kreativen Aktivitäten.

Die Pandemie hat Kinder und Jugendliche laut BJR-Präsident Matthias Fack in einer sensiblen Lebensphase getroffen. Das Ferienprogramm biete ihnen viele Möglichkeiten, Neues auszuprobieren und wieder Gemeinschaft zu erleben, so Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Anbieter können ihre Ferienangebote ab sofort über das BJR-Portal www.ferienportal.bayern eintragen. Eltern und Jugendliche erhalten dort einen Überblick, was in ihrer Region geboten ist.