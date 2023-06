Beitragserhöhungen in Neuendettelsau

Diakoneo-Kitas erhöhen Beiträge massiv - Eltern wehren sich

Vielen Eltern in Bayern geht es so: Die Kita-Beiträge sind in den vergangenen Jahren meist nicht nur ein Mal gestiegen - oft auch deutlich. Nun trifft es die Diakoneo-Kitas. Eltern protestieren dagegen, Diakoneo verweist auf den Freistaat.