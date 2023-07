Einsparungen im Haushalt des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend gehören mit Sicherheit nicht dazu. Die dort angesiedelten Themen und Projekte dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Sie alle sind wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und im Zweifelsfall die Unterstützung der sozial Schwächsten, derer, die keine Stimme, keine Sprachkenntnisse, keine Zeit oder sonstige Ressourcen haben, um laut zu werden.

Wir brauchen eine Einsamkeitsstrategie, Kinder- und Jugendsozialarbeit und Demokratieförderprojekte, wir brauchen Elterngeld und Elternzeit. Wir brauchen keine Kürzungen oder Einschränkungen von Anspruchsberechtigen, sondern vielmehr eine Ausweitung der Möglichkeiten, damit Familien mit den gestiegenen Anforderungen des Alltags mithalten können.

Reform des Elterngeld-Modells

Wir brauchen mehr Elterngeldmonate! Um die gemeinsame Verantwortungsübernahme für das Kind gleich von Anfang an zu stärken, fordert die eaf seit Jahren, das Elterngeld auf eine Bezugsdauer von maximal 18 Monaten auszubauen. In dem frei aufteilbaren Modell von 6+6+6 Monaten soll sichergestellt werden, dass jeder Elternteil einen eigenen Anspruch auf 6 Monate hat, weitere 6 Monate frei aufteilbar sind.

Denn wir brauchen mehr Gleichstellung! Eine faire Verteilung von Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern und zwischen den Generationen. Wir brauchen Zeit für Familien, Sorge und Pflege.

Familien laufen nicht erst seit Corona und den explodierten Energie- und Lebenshaltungskosten am Limit. Studien wie die der Bertelsmann-Stiftung belegen, dass das Geld in Familien in erster Linie für die Kinder ausgegeben wird. Sowohl die Kindergrundsicherung als auch das Elterngeld kommt also direkt Kindern, und damit der Zukunft unserer Gesellschaft zu Gute.

Wir müssen also über die grundsätzlichen Prioritäten der Bundesregierung sprechen.