Ostern ist zwar schon vorbei, aber die Osterbotschaft von Wirtschaftsminister Robert Habeck klingt mir noch in den Ohren. Wie sehr willst du das Thema verfehlen? Habeck: Ja.

Wie viele andere Politiker*innen nutzt auch der Bundeswirtschaftsminister das Osterfest, um eine Botschaft zu senden. Das ist nicht ungewöhnlich, schließlich ist es das wichtigste christliche Fest. Ein netter Gruß an die Wählerschaft, wer hätte etwas dagegen? Dass der inhaltliche Bezug zum eigentlichen Anlass, der Kreuzigung, dem Tod und der Auferstehung Jesu, eher gering ist, ist ebenfalls handelsüblich und meiner Meinung nach zu verschmerzen.

Rede an die Nation statt Ostergrüße

Ein banaler Ostergruß aus dem Munde eines Politikers stört niemanden. Doch statt es bei ein paar harmlosen Ostergrüßen zu belassen, verknüpft Habeck seine Osterbotschaft mit politischen Anliegen. Er verweist auf das Thema Frieden, was angesichts der Tradition der Ostermärsche auch nicht ungewöhnlich ist.

Ungewöhnlich ist jedoch, dass der Vizekanzler aus seiner Osterbotschaft eine knapp zehnminütige Rede an die Nation macht. Eine Rede, in der er altbekannte Argumente für Waffenlieferungen an die Ukraine wiederholt und angesichts der militärischen Bedrohung Europas durch Putin eine kriegsbereite Bundesrepublik fordert.

Habecks Botschaft lautet also in etwa: Wer den Frieden will, muss sich auf den Krieg vorbereiten. Eine Position, für die es sicherlich gute politische Argumente gibt, ebenso wie es Gründe gibt, sie abzulehnen. Eins ist jedoch unbestreitbar: Mit der Botschaft des Osterfestes ist sie absolut unvereinbar. Ja, es grenzt geradezu an einen Missbrauch des christlichen Festes, es zum Anlass für eine solche Rede zu nehmen.

Ostern steht für das Gegenteil von Habecks Rede

Denn Jesus am Kreuz, Tod, Auferstehung – das steht für das genaue Gegenteil von dem, was Habeck predigt. Für Hingabe an den Glauben, ja, für Selbstaufgabe. Das kann einem gefallen oder nicht, aber es ins Gegenteil verkehren zu wollen, ist unverschämt.

Genauso unverschämt und anmaßend wäre es, den Ukrainer*innen zu empfehlen, wie Jesus es in der Bergpredigt fordert, die andere Wange hinzuhalten. Vielleicht sollte man aber auch einfach darauf verzichten, spirituelle Feste mit einer politischen Agenda aufzuladen.

Die Osterbotschaft steht für sich, sie wird nicht im Verteidigungsausschuss des Bundestages verhandelt und bedarf auch nicht der Zustimmung des Bundesrates. Sie steht über den Dingen. Und wer sie für seine Zwecke missbrauchen will, sollte noch einmal in sich gehen. Denn es gibt sicher bessere Gelegenheiten, über die richtige Verteidigungspolitik Deutschlands zu diskutieren.