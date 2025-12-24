An Heiligabend hat der evangelische Landesbischof Christian Kopp eine Wohngruppe für junge Mütter in der Pilotystraße in München besucht. Mit seinem Besuch lenkte er den Blick auf ein sozial-diakonisches Projekt der Diakonie Rosenheim, das jungen Frauen mit Säuglingen und Kleinkindern intensive Unterstützung bietet, um Mutter und Kind zusammenzuhalten.

Kopp nahm an einem gemeinsamen Brunch mit den Bewohnerinnen teil. In persönlicher Atmosphäre kam er mit den jungen Müttern ins Gespräch, hörte ihre Geschichten und informierte sich über ihre Lebenssituationen. Er machte deutlich, wie sehr ihm Jugendliche und junge Erwachsene am Herzen liegen – gerade jene, die in schwierigen Lebenslagen Unterstützung brauchen.

"Die Herausforderung, ganz früh im Leben ein Kind zu bekommen, das ist auf der einen Seite wunderschön und auf der anderen Seite unglaublich schwer - und da brauchst du Unterstützung", sagte Kopp.

In der Wohngruppe leben derzeit fünf junge Mütter im Alter zwischen 15 und 37 Jahren, die aus dem Kongo, aus Uganda, der Elfenbeinküste und aus Polen stammen. Alle Frauen haben Säuglinge oder Kleinkinder, ihre Deutschkenntnisse sind unterschiedlich ausgeprägt. Insgesamt stehen in der Intensivbetreuung sechs Plätze zur Verfügung, von denen aktuell fünf belegt sind. Die meisten Bewohnerinnen wurden vom Stadtjugendamt München vermittelt, vereinzelt auch von Jugendämtern aus anderen Regionen Oberbayerns.

Geleitet wird die Wohngruppe von der Erzieherin Cosima Seifert (28), die gemeinsam mit einem Team aus Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Psychologinnen sowie weiteren Fachkräften in der Einrichtung arbeitet.

"Die intensive Betreuung ist notwendig, weil die Mütter teilweise unter posttraumatischen Belastungsstörungen infolge ihrer Flucht leiden", betont Seifert.

Wichtig sei ein liebevoller Rahmen, in dem die jungen Mütter eine Bindung zu ihren Kindern aufbauen könnten. Das hätten die Mütter meist selbst nicht erfahren. Insgesamt sind derzeit 15 Mitarbeitende auf zehn Vollzeitstellen in der Einrichtung tätig.

Die Wohngruppe in der Pilotystraße bildet die intensivste Betreuungsstufe eines dreigliedrigen Angebots der Diakonie Rosenheim. Ziel ist es, Mutter und Kind zusammenzuhalten und jungen Frauen eine stabile Perspektive zu eröffnen, betont Miriam Egler von der Diakonie Rosenheim, die die fachliche, wirtschaftliche, personelle und organisatorische Gesamtverantwortung innehat. Ohne diese Unterstützung würden viele der Kinder in stationären Heimen untergebracht.