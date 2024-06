Podcast MitMensch

Dank des 26-jährigen Felix Finkbeiner wurden weltweit Millionen Bäume gepflanzt

Als Kind gründete Felix Finkbeiner "Plant for the Planet". Seither haben Kinder Millionen Bäume gepflanzt und wurden Klimabotschafter. Heute ist der 26jährige in diesem Verein für die Umsetzung der Renaturierungsarbeit zuständig (Head of Restoration) und forscht im Regenwald Mexikos. Der Oberbayer ist MitMensch im Mai.

