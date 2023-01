Nationalsozialismus

Geburtsstunde des "Dritten Reiches": Warum sich Hitler und Papen am 4. Januar in einer Kölner Villa trafen

Am Tag danach fliegt das Geheimnis auf: Zeitungen berichten über das konspirative Treffen Adolf Hitlers und Franz von Papens am 4. Januar 1933 in einer Kölner Villa. Beide wollen Kanzler werden - Ausgang offen. Drei Wochen später ist Hitler am Ziel.