Gilt das nur für Deutschland?

Die Zunahme von Muslimfeindlichkeit ist europaweit zu beobachten. Rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien schüren gezielt Islamfeindlichkeit. Ich habe den Eindruck, dass dies nach dem Anschlag in Solingen, aber auch unter dem Eindruck der Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen, auch in Deutschland wieder zugenommen hat.

Wie reagieren Muslime aus Ihrer Sicht darauf?

Das muslimische Leben bei uns ist sehr vielfältig, deshalb bin ich vorsichtig, von Muslimen im Allgemeinen zu sprechen.

Ich habe den Eindruck, dass viele Muslime hier das Gefühl haben, nicht willkommen zu sein und auf ihre Religion reduziert zu werden. Dabei ist der Mensch viel mehr als seine Religion. Musliminnen und Muslime werden aber oft aufgrund ihres muslimischen Glaubens als gefährlich oder unerwünscht angesehen. Diese Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen bis hin zu Übergriffen erleben Musliminnen und Muslime in ihrem Alltag immer wieder – und sie haben im letzten Jahr zugenommen.

Sehr engagierte Muslime im interreligiösen Dialog, die sich seit Jahren gegen Antisemitismus und für ein friedliches Zusammenleben in Vielfalt in unserem Land einsetzen und Leistungsträger in der Gesellschaft sind, erzählen mir, dass sie sich fragen, ob sie wirklich zu dieser Gesellschaft gehören. Muslimische Mütter berichten mir von der Angst ihrer Kinder, dass Rückwanderungsüberlegungen auch sie treffen könnten. Das ist ein Armutszeugnis für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft.

Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die aktuell laufende Migrationsdebatte in Deutschland?

Forderungen wie ein genereller Einreisestopp für Menschen aus muslimisch geprägten Ländern wie Afghanistan, Syrien oder dem Irak würden vor allem Menschen treffen, die selbst Opfer islamistischer Gewalt geworden sind. Die Migrationsdebatte trägt nicht dazu bei, islamistische Anschläge zu verhindern. Auch hier sind die Hintergründe der Täter vielfältig. Sollen jetzt alle Österreicher ausgewiesen werden oder alle Männer oder welche Merkmale sind relevant? Das ist doch absurd.

Die aktuell gemachten Vorschläge werden aus Ihrer Sicht also nicht helfen, Islamismus zu bekämpfen?

Migrationsfragen und die Gefahr des islamistischen Terrorismus haben nichts miteinander zu tun. Der Islamismus ist eine enorme Gefahr für die europäischen Gesellschaften und ihre freiheitlich-demokratische Verfassung. Wir müssen uns eingestehen, dass noch so viele Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden können – solche Anschläge lassen sich nicht vollständig verhindern. Offene Gesellschaften sind verwundbar, und genau das nutzen islamistische Terroristen aus. Ihr Ziel ist es, die europäischen Gesellschaften zu destabilisieren, ihre demokratische Ordnung zu untergraben und das gesellschaftliche Leben durch Angst zu bestimmen. Diese Terroristen gewinnen gerade dann, wenn wir auf solche Anschläge mit Restriktionen und Stigmatisierungen reagieren. Ihre Ideologie der Ausgrenzung und der Nichtanerkennung demokratischer Strukturen teilen sie mit Rechtsextremisten.

Was braucht es Ihrer Meinung nach stattdessen?

Dem können wir als Gesellschaft nur entgegentreten, wenn wir alles daransetzen, dass unsere freiheitlichen Grundwerte ausnahmslos für alle Menschen in diesem Land gelten. Das ist schwierig genug. Ein Überbietungswettbewerb bei den Vorschlägen zur Einschränkung des Zuwanderungsrechts wird dabei nicht helfen und islamistische Anschläge leider auch nicht verhindern. Was wir tun können, ist, trotz dieser Bedrohung eine offene, vielfältige und demokratische Gesellschaft zu bleiben. Und wenn ein Klima herrscht, in dem sich alle – auch Musliminnen und Muslime – anerkannt und wertgeschätzt fühlen, dann schwindet auch der Nährboden für Radikalisierung.

Ein weiterer dringender Handlungsbedarf besteht bei den Plattformen, auf denen sich Islamisten radikalisieren und neue Anhänger rekrutieren. Plattformen wie X oder TikTok sind nicht reguliert. Das betrifft nicht nur Islamisten – auch Rechtsextreme nutzen diese Plattformen zur Radikalisierung. Es wäre an der Zeit, klare Regeln für diese Plattformen aufzustellen oder sie zu verbieten. Natürlich würde das nicht alle Probleme lösen oder verhindern, dass sich Menschen auf andere Weise radikalisieren, aber es würde den Zugang zu diesen gefährlichen Ideologien deutlich erschweren.

Inwiefern kann interreligiöser Dialog gegen Islamismus helfen?

Der Islamismus hat glücklicherweise erst einmal nichts mit dem interreligiösen Dialog zu tun. Islamisten tauchen dort nicht auf, weil sie einfach kein Interesse daran haben. Die Gruppen, die im Dialog sind, werden auch nach den Ereignissen weitermachen, und viele sagen: Jetzt erst recht!

Was ich aber beobachte, ist, dass es für die muslimischen Vertreterinnen und Vertreter immer anstrengender und schwieriger wird. Sie müssen sich ständig rechtfertigen, distanzieren und Stellung beziehen. Immer wieder werden sie mit Klischees und Vorurteilen konfrontiert. Auch das erwähnte Video war für viele ein Schlag ins Gesicht. Das erschwert ihre Arbeit ungemein, manche resignieren sogar. Sie sagen: 'Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich will nur mein Leben leben, arbeiten und mich um meine Familie kümmern. Wenn solche Menschen als Dialogpartner wegfallen, ist das natürlich ein Problem.

Was kann interreligiöser Dialog im besten Fall leisten?

Im interreligiösen Dialog begegnen sich ganz unterschiedliche Menschen und sprechen über die großen Fragen des Lebens. Im Mittelpunkt stehen dabei Werte, die uns in einer spirituellen und religiösen Grundhaltung verbinden. In einer Gesellschaft, in der Religion oft eine geringere Rolle spielt, bietet der interreligiöse Dialog einen Raum, in dem Menschen, für die Religion wichtig ist, sich austauschen und darüber nachdenken können, wie wir zusammenleben wollen und wie ein Leben in Vielfalt aussehen kann. So kann der Dialog auch ein Modell sein, von dem hoffentlich immer wieder positive Impulse in die Gesellschaft ausgehen. Das gibt mir trotz der schwierigen Zeiten Hoffnung. Denn es zeigt, dass es möglich ist, Vielfalt zu leben und ein friedliches Miteinander zu gestalten - gerade dann, wenn Menschen sich wirklich kennen und begegnen.