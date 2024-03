Blue Monday

Psychiater: Warum die Zahl depressiver Jugendlicher steigt – und was dagegen hilft

Die dunkle Jahreszeit kann Menschen aufs Gemüt schlagen, auch die Gefahr einer Depression steigt. Der Ärztliche Direktor der Schön Klinik Roseneck und Chefarzt für Psychosomatik & Psychotherapie in Prien am Chiemsee, Ulrich Voderholzer, erklärt, was es mit dem "Blue Monday" auf sich hat, warum Hundebesitzer im Vorteil sind und warum die Zahl der jungen Leute mit Depressionen seit Jahren steigt.

