In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27. Oktober 2024) wird die Uhr in Deutschland um eine Stunde vorgestellt. Dadurch bekommen wir eine Stunde geschenkt. Durch die Zeitumstellung wird es in der nächsten Zeit wieder etwas früher hell – dafür aber am Nachmittag auch eher wieder dunkel.

Was müssen wir tun? Meistens nicht viel. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellen sich die meisten Smartphones automatisch um - und zwar am 27.10.2019 früh, dann wird die Zeit von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.

Sommerzeit

Und wann wird es wieder Sommer? Die Umstellung von der Winterzeit auf die Sommerzeit findet statt am Sonntag, 30. März 2025.

Wie kann ich mir die Zeitumstellung merken?

Um sich die Zeitumstellung zu merken, gibt es eine gute Eselsbrücke – nämlich zu denken:

"Immer zum Sommer hin."

Also im Frühjahr eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück.

Befürworter und Gegner der Zeitumstellung

Es gibt zahlreiche Befürworter und Gegner der Zeitumstellung. Bei einer zentralen EU-Umfrage äußerten sich rund 80 Prozent der Teilnehmer für eine Abschaffung der Zeitumstellung. Die Kommissionsumfrage war mit 4,6 Millionen Teilnehmern die erfolgreichste in der EU-Geschichte. Bislang hatten sich höchstens 500.000 EU-Bürger an Online-Befragungen der Kommission beteiligt.

Der bayerische Philologenverband (bpv) äußerte sich entgegen dem allgemeinen Trend eher für eine Beibehaltung der Zeitumstellung. Denn bei einer dauerhaften Sommerzeit müssten viele Schüler in den Wintermonaten "mitten in der Nacht" aufstehen und würden erst nach zwei oder drei Schulstunden das erste Tageslicht sehen. Dies sei nicht gut für die Leistungsfähigkeit der Schüler und erhöhe das Unfallrisiko auf den Straßen.

Zeitumstellung im Oktober und März

