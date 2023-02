Veitshöchheim (epd). Knapp drei Millionen Menschen haben sich am Freitagabend im Fernsehen die Prunksitzung von "Fastnacht aus Franken" aus Veitshöchheim angesehen. Zwar durften in diesem Jahr weniger Zuschauer als in früheren Jahren vor Ort in den Mainfrankensälen dabei sein, dafür sei das TV-Publikum wieder in in gewohnter Stärke dabei gewesen, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Samstag mit. Bundesweit sahen 2,973 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die "Fastnacht in Franken", in Bayern allein seien 1,864 Millionen dabei gewesen.