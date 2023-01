Thomas Metzinger über Künstliches Bewusstsein

Inwiefern sind Erkenntnisse aus Hirnforschung und Philosophie wichtig für die Entwicklung eines künstlichen Bewusstseins?

Metzinger: 2022 habe ich ein Paper veröffentlicht, in dem ich ein Moratorium für synthetische Phänomenologie bis 2050 fordere. Die Synthetische Phänomenologie ist ein ähnlicher Fachbegriff wie die Synthetische Biologie, bei der Leute versuchen, künstliche Lebewesen zu bauen. Ich habe vor 28 Jahren die Association for the Scientific Study of Consciousness mitgegründet. Was mich beunruhigt, ist zu sehen, dass es jetzt mindestens vier Labore gibt auf der Welt, mit erstklassigen Forschern, die sagen: Wenn wir künstliches Bewusstsein machen können, werden wir es sofort tun. Ich finde, da sollten wir ganz vorsichtig sein.

Was man verstehen muss: Künstliche Intelligenz und künstliches Bewusstsein sind zwei ganz verschiedene Sachen. Es kann Systeme geben, die viel intelligenter sind als wir. Diese gibt es in manchen Bereichen schon, und sie haben keinerlei Empfindungen und Gefühle. Es könnte andererseits einfache Lebewesen geben, die nicht besonders intelligent sind, aber ganz tief empfinden können und intensive bewusste Erlebnisse haben.

Wir könnten hier an eine historische Scheidelinie kommen. Die Philosophen haben lange darüber diskutiert, ob Geist und Bewusstsein hardwareunabhängige Phänomene sind. Diese Zoom-Software, die wir hier gerade benutzen, kann genauso gut auf einem Rechner laufen, der Drähte aus Gold anstatt aus Kupfer hat. Es gibt starke philosophische Argumente dafür, dass die physikalische Realisierung für geistige Eigenschaften keine Rolle spielt oder nur in bestimmten Fällen. Wenn dem so ist, dann können auch Geist, Intelligenz, phänomenales Erleben auf nicht-biologischen Trägersystemen erzeugt werden.

Genau das schwant jetzt der allgemeinen Öffentlichkeit, die gerade von Chat-GPT beeindruckt ist: Da kommt etwas auf uns zu, von dem viele Leute gedacht haben, wenn man nur lange genug wegguckt, dann geht das von selber wieder weg. Und jetzt werden wir von den Folgen des technologischen Fortschritts überrollt.

Was genau ist ihr Unbehagen bei dieser Entwicklung?

Metzinger: In einem normalen menschlichen Leben gibt es deutlich mehr bewusstes Leiden als bewusste Freude. Wir haben zwar von der Evolution eingebaute Selbsttäuschungsmechanismen und Verdrängungsmechanismen, doch die biologische Evolution hat bei unseren Vorfahren oder Tieren wesentlich mehr Leiden erzeugt als Glück, Zufriedenheit oder Liebe.

Diese Form von Bewusstsein, die wir haben, von innen kennen und von außen modellieren, ist aus verschiedenen Gründen hochproblematisch und sollte nicht leichtfertig vermehrt werden. Wenn wir nichts haben als unseren eigenen Geist, der von Gier, Neid, Dominanzstreben geprägt ist und in dem es so viel Schmerz und Kummer gibt, dann ist die Gefahr groß, dass wir das auf künstlichen Systemen wiederholen und so die Gesamtmenge des Leidens im Universum womöglich dramatisch vergrößern.

Wir sollten ganz vorsichtig sein damit, unsere Form von bewusster Intelligenz leichtfertig weiterzukopieren in Systeme, die vielleicht viel effektiver sind und Kaskaden von selbstbewussten Individuen erzeugen, in virtuellen Räumen. Als Bewusstseinsforscher glaube ich zwar nicht, dass das morgen oder übermorgen passiert. Es ist aber egal, was ich glaube – in der Wissenschaftsgeschichte gibt es genügend Fälle, wo die beteiligten Forscher sagten, das kriegen wir nie hin, etwa bei der Kernspaltung. Und dann waren sie selber überrascht, wie schnell sie die Technologie hatten. Sowas sollte uns in diesem Bereich nicht passieren.

Wie vermeiden wir diese Entwicklung?

Metzinger: Konkret sollte die EU keine Forschungsvorhaben fördern, die die Erzeugung von künstlichen bewussten Erlebnissen zum Ziel haben oder zumindest leichtfertig riskieren. Doch so etwas interessiert nicht viele Leute auf der Welt. Die 52-köpfige Expertengruppe der EU, in der ich in Brüssel zwei Jahre an den Ethikrichtlinien für künstliche Intelligenz mitgearbeitet habe, hat sich dafür überhaupt nicht interessiert. Die einen dachten, das sei Science-Fiction. Und die anderen fürchteten sich davor, dass es die Zukunftsmärkte der Industrie verderben könne.

Wir sollten also kein künstliches Bewusstsein entwickeln, um das Leiden in der Welt nicht leichtfertig zu vermehren?

Metzinger: Wir sollten die Aufmerksamkeit erstmal unserem eigenen Geist zuwenden und der Frage, warum dieser so viel Leiden in diese Welt bringt. Das müssen wir erstmal verstehen. Es gibt andere transhumanistische Bewegungen aus Kalifornien, die sagen: Nein, wir müssen sogenannte bliss machines erschaffen, ich nenne sie Glückseligkeitsmaschinen, und das Universum damit überfluten.

Die Dominanz von leidvollen Zuständen in dem Teil der Welt, den wir kennen, ist so deutlich, dass die Priorität auf der Verminderung und der Verhinderung von Leiden liegen muss. In allen Kulturkreisen gibt es eine Grundintuition, dass es viel wichtiger ist, einem leidenden Menschen zu helfen, als einen glücklichen Menschen noch glücklicher zu machen. Ich finde, so sollten wir es auch angehen.