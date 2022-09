Die Reaktionen auf die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), für Lehrkräfte in Bayern künftig unabhängig von der Schulart die Besoldungsstufe A13 einzuführen, fallen gemischt aus. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) zeigte sich zufrieden mit der angekündigten Entwicklung. Auch von der SPD-Landtagsfraktion gab es Zustimmung. Kritisch äußerte sich hingegen der Bayerische Philologenverband (bpv).

Gleiches Gehalt für alle Lehrer bedeutet Millionen Steuergelder

"Die Maßnahme bedeutet hohe Aufwendungen an Steuergeldern im dreistelligen Millionenbereich, ohne dass eine zusätzliche Lehrkraft eingestellt oder eine zusätzliche Stunde unterrichtet wird", sagte bpv-Vorsitzender Michael Schwägerl in einer Pressemitteilung. A13 für alle Lehrkräfte sei keine Lösung des akuten Lehrermangels. Zudem sei die Attraktivität des Lehrberufs nicht direkt an die Bezahlung gekoppelt. Was den Lehrberuf tatsächlich attraktiv machen würde, seien Investitionen in zusätzliche Unterstützungskräfte und Entlastungsmaßnahmen für die vorhandenen Lehrkräfte.

Der BLLV sieht die Sache positiv: "Wir kämpfen seit Jahrzehnten dafür, dass Grund- und Mittelschullehrkräfte genau so viel verdienen wie die Kolleginnen und Kollegen an den anderen Schularten", sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann laut einer Mitteilung. Wenn die CSU ihr Versprechen wahr mache, seien endlich alle Lehrerinnen und Lehrer gleich viel wert. Ähnlich sieht es die SPD-Landtagsfraktion. Sie kritisierte aber zugleich, dass die neue Besoldungsstufe zunächst nur in der Mittelschule eingeführt werde. Dies spiele Grund- und Mittelschule gegeneinander aus. Der Appell an Teilzeitkräfte, mehr Stunden zu arbeiten, sei eine Zumutung, da bereits jetzt viele freiwillig mehr arbeiteten. "Wichtig bleibt unsere Forderung, dass Lehrkräfte künftig flexibel für alle Schularten ausgebildet werden", sagte Fraktionssprecherin Simone Strohmayr laut Mitteilung.

Mehr Gehalt ist gut, mehr Personal wäre besser

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte im Rahmen einer Pressekonferenz zur CSU-Klausurtagung im Kloster Banz angekündigt, die Besoldung der Lehrkräfte in Bayern schrittweise anzugleichen und die Besoldungsstufe A13 für alle Schularten einzuführen. Beginnen soll dies in der nächsten Legislaturperiode mit der Mittelschule, "um mehr Attraktivität zu schaffen, denn dort ist der Bedarf am größten", sagte Söder. Trotz Lehrermangel solle das Ziel laut Söder kein Unterrichtsausfall sein. Daher wolle man über den Winter das Betretungsverbot für Schwangere abschaffen und einen Appell an Teilzeitkräfte richten, "mal eine Schulstunde pro Woche mehr zu machen".