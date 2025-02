Armut in Deutschland

Mehr als nur eine warme Mahlzeit: Münchens Armenküchen und der Kampf gegen die Armut

In Münchens Armenküchen finden täglich Hunderte Menschen in Not eine warme Mahlzeit und ein offenes Ohr. Doch so wichtig Eintopf und Gastfreundschaft sind – echte Lösungen gegen Armut erfordern mehr als nur Akuthilfe.