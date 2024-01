Agrardiesel und KfZ-Steuer

Bauernproteste: "Die Bauern stehen seit langem unter starkem Druck"

In ganz Deutschland demonstrierten am Montag Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Unter anderem wurden Autobahnauffahrten mit Traktoren blockiert. Peter Schlee von der Evangelischen Fachstelle für Ländliche Räume erklärt, was die Bäuerinnen und Bauern antreibt – und was jetzt nötig wäre.

Lesezeit: 4 Minuten

