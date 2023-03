Christoph Lang, seit Anfang des Jahres 2021 Bezirksheimatpfleger von Schwaben, will das Thema Zwangsarbeit für seinen Regierungsbezirk aufarbeiten. Der Volkskundler, Musikwissenschaftler und Historiker, der auch Lehrbeauftragter an der Uni Augsburg ist, richtet am 24. und 25. März in Irsee eine Tagung über Zivilisten und Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter aus.

"Wir versuchen, die Thematik etwas zu erhellen."

Über die Suchmaschine lässt sich auf einen Klick im Internet feststellen, dass das Thema "Zwangsarbeit" sehr viel weniger präsent ist als andere Themen aus der NS-Zeit. Warum ist das so?

Christoph Lang: Das stimmt - wobei zwischen zivilen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen, die als Zwangsarbeiter eingesetzt waren, unterschieden werden muss. Was die Kriegsgefangenen anbelangt, liegt deshalb so viel im Dunkeln, weil die Quellenüberlieferung nicht einfach ist. Wir haben zum einen das Kriegsgefangenenlager. In unserem Fall war dies das Stalag VII B in Memmingen. Die Arbeitskommandos allerdings waren in Schwaben verstreut. Sagen wir, ein Arbeitskommando befand sich in Günzburg. Das wurde aber in Günzburg nicht direkt erfasst. Also finden sich keine Unterlagen im Günzburger Stadtarchiv zur Zwangsarbeit der Kriegsgefangenen. Man müsste an unzähligen Orten des Bezirks Informationen sammeln, um einen Überblick zu bekommen. Durch die Tagung, wo jeder etwas beitragen kann, versuchen wir, die Thematik etwas zu erhellen.