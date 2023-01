Ich hatte selbst ein Gespräch mit einer Überlebenden, die gesagt hat, sie kann nicht mehr schnell mal die Treppe runter und wieder hoch. Sie meinte: ‚Ich bin so alt, bin jetzt am Ende meines Lebens – wenn es mich trifft, dann trifft es mich eben.‘ Gerade zum Beispiel ehemalige Zwangsarbeiter*innen, die in Deutschland waren, kennen genau diese Situation: Damals als Zwangsarbeiter durfte man nicht die Keller und die Schutzbunker aufsuchen, das war nur für die deutsche Bevölkerung vorgesehen. Es ruft ganz viele Erinnerungen wach und der Gesprächsbedarf ist stark angestiegen.

Das Netzwerk hilft nicht nur Holocaust-Überlebenden, sondern allen, die unter der NS-Herrschaft gelitten haben, richtig?

Wir helfen ganz verschiedenen Opfergruppen. Ehemalige Zwangsarbeiter*innen, oder die, die als Kinder während der Zwangsarbeit ihrer Eltern geboren wurden. Minderjährige Häftlinge, jüdische Opfer, die in Lagern waren, oder auch die, die sich immer in Verstecken aufgehalten haben. Also auch diese versteckten oder vergessenen Opfergruppen, die oft keinen offiziellen Status haben. Die sind zum Glück auch mittlerweile organisierter und die können wir auch erreichen. Und auch Überlebende des Roma-Genozids.

" Menschen, die bisher noch nie irgendeine Hilfe erreicht hat, kriegen jetzt auch durch uns Unterstützung."

Kümmert sich das Hilfswerk auch darum, noch weitere Überlebende ausfindig zu machen?

Genau. Darum geht es ganz viel. Das ist vielleicht auch die Stärke des Hilfsnetzwerks, dass wir jetzt versuchen, sehr viel ergänzend zu den schon bestehenden Strukturen gezielt zu schauen, wo fließen derzeit keine Gelder hin, wo wird noch mehr Hilfe benötigt. Also Menschen, die bisher noch nie irgendeine Hilfe erreicht hat, kriegen jetzt auch durch uns Unterstützung. Wir versuchen, die Lücken zu schließen.

Und wie sieht die Hilfe konkret aus?

Es gibt einmal die gut bewährte Form von schneller Hilfe, die finanzielle Soforthilfe. Das heißt eine Überweisung von meistens 200 Euro, damit Dinge wie Medikamente und Nahrungsmittel für eine Weile gesichert sind. Die Inflation in der Ukraine ist so stark angestiegen im Laufe des Kriegs-Jahres, dass die Renten für die meisten jetzt nicht mehr reichen. Dann haben wir Hilfe in Form von Sachspenden, also, dass wir Hilfspakete durch unsere Partner packen lassen. Die wissen dann genau, was da am besten reinkommt. Es geht um Grundnahrungsmittel, Medikamente, Kleidung, Decken. Und die dritte Form ist, dass wir denen hier, die hier nach Deutschland gekommen sind helfen. Das sind aber nur sehr wenige. Die meisten bleiben, in dem Alter wollen sie nicht mehr weg.

Ist es möglich, psychosoziale Betreuung anzubieten?

Nein, das machen wir nicht. Aber in der Ukraine sind es unsere Partnerinnen, die das faktisch machen. Sie sind telefonisch immer erreichbar für die, um die sie sich kümmern. Sie rufen auch regelmäßig an, organisieren Treffen. Das versuchen sie, auch jetzt in Kriegszeiten aufrechtzuerhalten. Aber es ist natürlich schwieriger geworden.

"Wir haben ein Patenschaftsprogramm angefangen, und das wollen wir ausbauen"

Welches Ziel setzen Sie sich für die nähere Zukunft?

Wir haben jetzt ja bald ein Jahr Krieg. Und es ist relativ deutlich, dass sich das noch länger hinziehen wird. Deshalb denken wir darüber nach, wie wir längerfristig sinnvoll agieren können. Hilfspakete sind das eine, aber das sind ja immer momentane Unterstützungen. Wir haben ein Patenschaftsprogramm angefangen, und das wollen wir ausbauen, weil wir merken, dass es genau das ist, was den Leuten auch psychologisch hilft, weil es eine Sicherheit bietet.

Wie sehen die Patenschaften aus?

Wir zahlen den Menschen, die wir darin aufnehmen, 40 Euro im Monat. Das war so eine Summe, die wir mit unseren Partnern versucht haben festzulegen. Nicht zu hoch, damit wir möglichst viele erreichen, aber so, dass die Menschen die Sicherheit haben, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir nicht genug zu essen haben oder unsere Medikamente nicht zahlen können.

Derzeit haben wir 100 Personen, die das erhalten. Sobald wir genügend Spender*innen gefunden haben, werden wir diese Zahl erhöhen, denn es gibt noch viele hochbetagte NS-Überlebende, denen wir diese Art von Hilfe zukommen lassen möchten.