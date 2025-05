Öffentlicher Auftritt im Vatikan

Papst Leo XIV. ist am Sonntag offiziell in sein Amt eingeführt worden. Auf dem Petersplatz in Rom fand eine feierliche Messe statt, der neue Papst erhielt die päpstlichen Insignien und richtete in seiner Predigt mahnende Worte an die Weltgemeinschaft.

