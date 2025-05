Stressfrei heiraten ohne großen Aufwand – das ist auch 2025 wieder möglich. Die Aktion "einfach heiraten" der Segen-Service-Stelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern bietet Paaren die Chance, sich am 25. Mai 2025 spontan segnen oder evangelisch trauen zu lassen – an außergewöhnlichen Orten in ganz Bayern.

Ob auf einem Baumwipfelpfad, im Kirchgarten, in einer Schlosskapelle oder einer Flughafenkapelle: Bereits zum dritten Mal findet die beliebte Aktion statt – mit wachsendem Zuspruch. Unter dem Motto "stressfrei und ohne Tamtam" können Paare an diesem besonderen Datum den Segen Gottes empfangen – ohne monatelange Vorbereitung oder klassischen Hochzeitstrubel.

Für wen ist "einfach heiraten" gedacht?

Das Angebot richtet sich an:

Paare, die bisher nur standesamtlich verheiratet sind

Menschen, die ein Ehejubiläum feiern

Partnerschaften, die sich kirchlich segnen lassen wollen

Paaren wird empfohlen, entweder spontan vorbeizukommen oder sich kurz vorher im zuständigen Pfarramt anzumelden. Für Blumenschmuck, musikalische Begleitung und einen kleinen Umtrunk ist überall gesorgt.

So läuft die evangelische Trauung oder Segnung ab

Vor der Zeremonie findet ein kurzes persönliches Gespräch mit einer Pfarrperson, einem Diakon oder einer Religionspädagogin statt. Hier können individuelle Wünsche zu Musik, Trauspruch oder Gestaltung eingebracht werden.

Wer eine kirchliche Trauung wünscht, benötigt dafür:

eine standesamtliche Trauurkunde

die Personalausweise

mindestens eine evangelische Person im Paar

Die kirchliche Trauung ersetzt nicht die standesamtliche Eheschließung – sie ist ein ergänzendes Zeichen des Segens.

Bereits 2024 war die Aktion ein voller Erfolg: 626 Paare ließen sich an 48 Orten in Bayern spontan trauen oder segnen. 2025 wird das Angebot nochmals ausgeweitet. Da der 25. Mai 2025 ein Sonntag ist, finden viele Trauungen und Segnungen am Nachmittag statt – manche Gemeinden beginnen bereits am Vormittag, andere segnen noch bis in die Abendstunden.

Übersicht aller Termine "einfach heiraten" 2025

Ort / Kirche Zeit Personal / Team Augsburg, St. Anna 12:00 – 21:00 Uhr Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey, Pfarrer:innen der Region Ansbach, Schwanenritterkapelle St. Gumbertus 11:00 – 18:00 Uhr Großes Team Aschaffenburg, Christuskirche 16:00 – 21:00 Uhr Team um Pfarrerin Sandra Weiss Bad Kissingen, Erlöserkirche 11:00 – 16:00 Uhr Team Bamberg, Stephanskirche & Stephanshof 15:00 – 21:00 Uhr Team um Pfarrerin Natalie Schreiber, Pfarrer Walter Neunhoeffer Burgbernheim, St. Johanniskirche nicht angegeben nicht angegeben Burgkirchen, Dreifaltigkeitskirche 14:00 – 19:00 Uhr Team um Pfarrerin Andrea Klopfer Deiningen 09:00 – 21:00 Uhr Team um Pfarrer Heiko Seeburg Dinkelsbühl, Heilig-Geist-Kirche 14:00 – 17:00 Uhr Team um Diakonin Claudia Grunwald Dörfles-Esbach, Kirche oder Garten 10:00 – 16:00 Uhr Team um Pfarrerin Gabriele Töpfer Eschau, Epiphaniaskirche 13:30 – 20:00 Uhr Team um Pfarrerin Romina Englert Eschau, Abschlussgottesdienst 20:25 Uhr Team um Pfarrerin Romina Englert Flughafen Freising, Christophoruskapelle nicht angegeben Team um Flughafen-Seelsorgerin Christine Stöhr Fürstenzell, Christuskirche 11:00 – 18:00 Uhr Team um Pfarrerin Sabine Keller Fürth, St. Peter und Paul nicht angegeben Pfarrer Benedikt Bruder und Team Gräfenberg, Dreieinigkeitskirche 10:00 – 16:30 Uhr Team um Pfarrerin Sibylle Stargalla, Dekan Reiner Redlingshöfer, Pfarrerin Carina Knoke, Pfarrer Knut Cramer Hersbruck, Stadtkirche 10:30 – 18:30 Uhr Team Hof, St. Lorenz 11:00 – 16:00 Uhr Team (nicht näher benannt) Ingolstadt, St. Matthäus nicht angegeben Team (nicht näher benannt) Irmelshausen, St. Jakobus 12:00 – 16:00 Uhr Team um Pfarrerin Beate Hofmann-Landgraf Kahl am Main, Kreuzkirche/Kirchgarten 10:00 – 16:00 Uhr Team um Pfarrerin Kerstin Woudstra Kelheim, St. Matthäus-Kirche 11:00 – 17:00 Uhr Team um Pfarrerin Anne-Katrin Streeck Kempten, St. Mang-Kirche nicht angegeben Team um Pfarrerinnen Andrea Krakau und Julia Cleve Kitzingen, Stadtkirche 12:00 – 18:00 Uhr Dekanin Kerstin Baderschneider, Pfr. Simon Gahr und weitere Kitzingen, Andacht 18:00 Uhr Dekanin Kerstin Baderschneider, Pfr. Simon Gahr und weitere Landsberg am Lech, Christuskirche nicht angegeben Team um Pfarrer Thomas Lichteneber Lindau 10:00 – 17:00 Uhr Team um Pfarrerin Margit Walterham Memmingen, Kinderlehrkirche nicht angegeben Team (nicht näher benannt) Miesbach, Apostelkirche 10:00 – 21:00 Uhr Team um Pfarrer Erwin Sergel Münchberg, St. Gumbertus nicht angegeben Team um Pfarrerin Felizitas Böcher München, Christuskirche Neuhausen 11:00 – 21:00 Uhr Team um Pfarrerin Stefanie Wist und Münchner Pfarrer:innen Neuburg an der Donau 14:00 - 18:00 Uhr Team um Pfarrer Jürgen Bogenreuther Neumarkt i.d.Opf., Christuskirche oder im Freien 14:00 – 18:00 Uhr Team Neustadt Aisch nicht angegeben Team Neu-Ulm, Petruskirche 10:00 – 17:00 Uhr Team um Pfarrer Johannes Knöller Nürnberg, St. Johannes 11:30 – 17:00 Uhr Team um Pfarrer Uli Willmer Nürnberg, St. Sebald nicht angegeben Team um Dekanin Britta Müller Oberammergau, Kreuzkirche nicht angegeben Team um Pfarrerin Heike Andrea Brunner, Florian Bracker Oberasbach, St. Lorenz 10:00 – 18:00 Uhr Team um Pfarrerin Alexandra Büttner Olching, Johanneskirche 11:00 – 20:00 Uhr Team um Pfarrerin Isabelle Freund Ostheim von der Röhn, Kirchenburg 14:00 – 16:00 Uhr Pfarrersehepaar Simon und Christine Dürr mit Team Ottobrunn, Michaelskirche nicht angegeben Team um Pfarrer Joachim Rohrbach Puchheim, Auferstehungskirche 11:30 – 20:00 Uhr Team (nicht näher benannt) Regensburg, Dreieinigkeitskirche nicht angegeben Team um Citykirchenpfarrerin Gabriele Kainz Rügheim, Dekanatskirche nicht angegeben Dekanin Anne Salzbrenner und Team Rothenburg, nicht näher benannt 11:00 – 17:00 Uhr Team aus Pfarrer:innen, Kantorin, Mesnerin, Fotograf Senden, Auferstehungskirche nicht angegeben Team um Pfarrerin Kathrin Bohe Schweinfurt, St. Johanniskirche 11:00 – 19:00 Uhr Team um Pfarrer Heiko Kuschel Steigerwald, Baumwipfelpfad 14:00 – 17:00 Uhr Pfarrer:innen und Pfarrer Tannheimer Hütte (Tirol) nicht angegeben Pfarrer Michael Jäger und Team Traunstein, Auferstehungskirche 12:00 – 20:00 Uhr Team um Dekan Peter Bertram Tiefenbach/Ast, Jakobuskirche 15:00 – 19:00 Uhr Team um Pfarrerin Christiane von Hofacker Uttenreuth, Matthäuskirche 11:00 – 18:00 Uhr Cornelia Frör mit Team Vohburg a.d. Donau, Jesuskirche 13:00 – 20:00 Uhr Team um Pfarrer Christoph Schürmann Weißenburg, St. Andreaskirche nicht angegeben Team um Pfarrerinnen Catharina Fenn und Ameli Weiden, St. Michael nicht angegeben Team um Pfarrerin Christiane Weber Winterhausen, St. Nikolaus 10:00 - 19:00 Uhr Team um Pfarrer Lütgenau

Alle Angaben ohne Gewähr.

(Mit Material von epd)