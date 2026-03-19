Noch nie konnte man so leicht mit anderen Menschen in Kontakt sein wie im Jahr 2026. Eine kleine Message zwischendurch, ein Like hier, ein Herzchen da, ein Kommentar, ein Bild, ein kurzer Gruß in irgendeiner Gruppe.

Es blinkt, ploppt und summt den ganzen Tag. Egal wo, bei der Arbeit, im Bus, am Tisch oder sogar im Bett. Und trotzdem sagen immer mehr Menschen, dass sie sich einsam fühlen. Das passt einfach nicht zusammen, oder?

Ständig in Verbindung, irgendwie

Wir sind ständig irgendwie in Verbindung. Aber dieses "irgendwie" ist oft genau das Problem. Es meldet sich immer jemand, irgendwo geht immer was online, irgendwo reagiert jemand. Aber das alles heißt noch nicht, dass man sich wirklich gesehen fühlt. Oder angesprochen. Oder umarmt.

Einsamkeit ist längst kein Thema mehr, das man nur mit alten Menschen verbindet, die allein am Fenster sitzen und nach draußen blicken. Sie ist mitten unter uns. Bei Jugendlichen, die den halben Tag online sind. Bei Familien, in denen alle irgendwie beschäftigt sind. Bei Berufstätigen, die pausenlos kommunizieren und am Abend trotzdem niemanden haben, mit dem sie wirklich reden wollen. Oder können. Man kann heute mit sehr vielen Menschen Kontakt haben und sich trotzdem innerlich ziemlich allein fühlen.

Ich will es ja nicht schlecht reden. Natürlich können digitale Räume etwas Gutes sein. Sie können Menschen zusammenbringen. Sie können Trost geben. Sie können Türen öffnen. Für manche sind sie sogar ein echter Anker. Gerade für Menschen, die sich in ihrem direkten Umfeld nicht gesehen fühlen, die schüchtern sind, krank, überfordert oder einfach allein.

Aber trotzdem bleibt etwas offensichtlich: Ein digitaler Impuls ist noch keine echte Nähe. Er kann ein Anfang sein. Mehr erst mal nicht.

Echte Nähe kostet Zeit

Denn echte Nähe ist nicht nur nett und einfach. Sie kostet Zeit, hält auch mal Pausen aus und ist manchmal sicher auch anstrengend. Sie ist eben da und nicht nur, wenn alles leicht und angenehm ist. Mit dem disliken funktioniert es hier nicht Nähe besteht nicht aus schnellen Reaktionen, sondern aus Verlässlichkeit. Daraus, dass jemand nicht gleich verschwindet, wenn man müde ist, schwierig, traurig oder einfach mal nicht gut drauf.

Wir haben uns daran gewöhnt, Beziehungen in kleine Portionen zu zerlegen. Ein bisschen Aufmerksamkeit für zwischendurch. Ein paar nette Worte. Eine kurze Reaktion. Ein Zeichen, dass man wahrgenommen wurde. Das ist nicht nichts. Aber oft ist es eben auch nicht genug.

Wir brauchen Orte, an denen wir nicht dauernd etwas darstellen muss. Menschen, bei denen wir nicht interessant oder besonders sein muss. Begegnungen, in denen Schweigen nicht peinlich ist.

Und deshalb ist Einsamkeit eben nicht nur ein privates Problem. Sie hat auch mit unserer Gesellschaft zu tun.

Man muss sich doch ehrlich fragen: Wo gibt es sie eigentlich noch, diese Orte, an denen Menschen einander einfach begegnen können? Ohne Konsumzwang. Ohne Zweck. Ohne dass sofort etwas daraus werden muss. Vereine können das sein. Chöre. Nachbarschaften. Stammtische. Jugendgruppen. Gemeinden. Alles vielleicht nicht besonders hip. Wir haben solche Orte lange belächelt. Als altmodisch, als unsexy, als nicht mehr zeitgemäß. Und jetzt merken wir langsam, was fehlt, wenn es sie immer weniger gibt. Eine Gesellschaft bleibt nicht gesund, nur weil sie technisch gut vernetzt ist. Sie braucht auch Räume, in denen Menschen einander wirklich begegnen.

Gerade Kirche müsste dazu eigentlich mehr zu sagen haben als ein paar freundliche Standardsätze. Hier sollten Menschen Verlässlichkeit, Gemeinschaft, ein Gegenüber finden. Aber auch bei uns Christen, läuft mittlerweile auch vieles über Reichweite, Formate und Sichtbarkeit. Willkommen in der schönen neuen Welt.

Einsamkeit ist keine Privatsache

Vielleicht sollten wir endlich aufhören, Einsamkeit wie eine peinliche Privatangelegenheit zu behandeln. Sie ist kein individuelles Versagen. Sie hat auch damit zu tun, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren und was wir an echten Begegnungen verloren haben.

Wir sind nicht deshalb allein, weil wir zu wenig Kontakt haben. Wir sind oft allein, weil wir vielfach einfach zu oberflächlich sind.

Und vielleicht ist genau das die unangenehme Wahrheit unserer Zeit:

Dass wir pausenlos senden, reagieren und verbunden wirken und uns trotzdem immer öfter nicht wirklich erreichen.

Ein Mensch braucht mehr als Empfang. Er braucht ein Gegenüber. In Echt nicht als virales Getöns.