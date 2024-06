Kirche und Jugend

Freiwilligenblog: Was macht eigentlich eine Teamerin in der evangelischen Jugendarbeit?

"Was machst du eigentlich als Teamerin?", ist die Bundesfreiwillige Anna Maria Theopold immer wieder gefragt worden. Seit 2018 ist sie ehrenamtlich als Teamerin in der evangelischen reformierten Kirchengemeinde Lüneburg-Uelzen aktiv. Hier schreibt sie darüber, was ihre Aufgaben als Teamerin sind und weshalb sie das Ehrenamt empfiehlt.

Lesezeit: 3 Minuten

