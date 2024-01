Fabian Kamau ist einer der Sprüher. Er hat sogar ein Training gemacht, beim amerikanischen Pestizid-Produzenten Corteva. Zuhause hat er auch eine Schutzausrüstung. Auf dem Feld aber hat er nur seine Handpumpe dabei und einen Eimer mit Pestizid-Flaschen, darunter auch Bayer-Produkte. Er trägt einfache Plastikschlappen, eine dünne Jacke und eine Jeanskappe auf dem Kopf. Sobald Kamau und sein Kollege fertig sind, eilen wieder die Frauen ins Feld, die die Tomatenpflanzen hochbinden. Kamau und sein Kollege waschen ihre Pumpen im nächsten Fluss aus.

Die Menschen klagen über verseuchtes Wasser, Krebs, Hauterkrankungen

Spricht man mit Landwirten in Kenia, dann haben viele eine Geschichte zu erzählen, über das, was Pestizide vermeintlich auslösen. Statistiken und Studien gibt es bisher kaum. Ein Bauer in der Nähe von Nakuru berichtet, dass das Wasser in der Gegend verseucht sei. Eine Bäuerin zählt auf, wer in ihrer Familie alles an Krebs gestorben ist. Sie verzichte deshalb auf Pestizide, sagt sie. Ein Bauer berichtet von Hauterkrankungen.

Daniel Wanjama kennt viele Seiten der Problematik. Erst hat er im kenianischen Agrarministerium gearbeitet, wo Vertreter der großen Agrochemie-Firmen ein und aus gingen. Seit zehn Jahren setzt er sich mit seinem "Seed Savers Network" für den Erhalt indigener Samen und eine umwelt- und menschenfreundliche Landwirtschaft ein, ohne chemische Pestizide.

Er findet es besonders problematisch, dass die sogenannte moderne Landwirtschaft auch von Entwicklungsprojekten vorangetrieben wird. "Die Idee ist, Chemikalien und Düngemittel einzuführen, so wie die Menschen an Drogen herangeführt werden, und nach ein paar Mal haben sie die Fruchtbarkeit ihrer Böden nicht mehr unter Kontrolle", sagt Wanjama. Er fordert: In der Landwirtschaft solle es wieder mehr um Nahrungsmittel und weniger um Geld gehen.