Ist es relevant, wie lang das Trauma schon besteht?

Nein. Wir machen das ja jetzt im November bereits zum vierten Mal und das Trauma der meisten Frauen ist zwischen drei und fünf Jahren her. Wobei es dieses Jahr auch eine Ausnahme gibt, da werden wir zwei Frauen aus der Ukraine haben, die im März nach Deutschland geflüchtet sind, aber so weit schon gut Deutsch sprechen können, dass die Teilnahme am Projekt möglich ist. Aber nein, das ist nicht relevant, denn wir wissen ja aus der Trauma Forschung, dass auch traumatische Erfahrungen, die Jahrzehnte zurückliegen, trotzdem negative Auswirkungen auf den Menschen im Hier und Jetzt haben können.

"Der Fokus liegt auf der Hilfe zur Selbsthilfe."

Wir haben auf Ihrer Webseite gelesen, dass Sie Übungen zum "seelischen Auftanken und zur Stress Regulation” anbieten. Was sind das für Übungen?

Unsere Workshops sind auf unterschiedlichen Inhalten aufgebaut. Zum einen geht es um die Informationsvermittlung zu dem Thema Trauma. Was ist Trauma? Wie entstehen traumatische Erfahrungen? Was hat die Art und Weise, wie es mir im Alltag geht damit zu tun? Zum anderen bekommen die Frauen folgende Information vermittelt: "Es ist normal, wie es euch geht. Das was ihr erlebt hat, war unnormal.” Es geht vor allem darum die Frauen für das Thema Trauma zu sensibilisieren. Sie beschäftigen sich unter anderem mit folgenden Fragen: "Welche Beschwerden habe ich im Alltag? Was hat das mit meinen Erfahrungen zu tun?” Der Fokus liegt auf der Hilfe zur Selbsthilfe.

Was heißt das konkret?

Das heißt: wie kann ich mir im Alltag helfen, mit meinen Beschwerden umzugehen. Wir machen unter anderem auch Atemübungen und auch Imaginationsübungen. In der Regel gibt es auch einen Tanz Workshop mit einer Tanz Therapeutin. Körperarbeit ist sehr wichtig in der Traumaarbeit, weil die Angst auch in jeder Körperzelle abgespeichert ist, nicht nur im Kopf. Im Rahmen der Stabilisierungsarbeit erstellen die Frauen auch die sogenannte "Notfall Liste". Auf dieser Notfall Liste wird alles aufgeschrieben, was die Frauen in Notsituationen machen können, um ihre Beschwerden, die durch unterschiedliche Schlüsselreize in der Außenwelt ausgelöst werden können, zu reduzieren. Es handelt sich dabei um unterschiedliche Techniken und Methoden, die die Frauen dabei unterstützen, ein bisschen mehr Stabilität in ihren Alltag reinzubringen, indem sie sich in Situationen, in denen sie immer wieder von Stress überflutet werden, selber helfen können.

"Wir möchten den Kindern und Frauen Momente ermöglichen, in denen sie Spaß haben und miteinander lachen können."

Wie sieht das Angebot bei den Kindern aus?

Für die Kinder gibt es ein vielseitiges Angebot mit sehr viel Bewegungsmöglichkeiten, die Kinder verbringen sehr viel Zeit bei unterschiedlichen erlebnispädagogischen Angeboten. Sie bekommen auch Informationen über Stressverarbeitung vermittelt. Wir führen den sogenannten Stress Barometer ein, das heißt, wir versuchen auch den kleinsten Kindern beizubringen, wie sie ihren Gefühlszustand einschätzen können und dass es nicht schlimm ist, wenn man wütend oder traurig ist, sondern dass es darauf ankommt, wie man damit umgeht.

Was ist der Vorteil bei den gemeinsamen Programmen für Frauen und Kinder?

Es ist wichtig, die Bindung zwischen den Müttern und Kindern zu fördern und ihnen auch zu ermöglichen, gemeinsam positive Erfahrungen zu sammeln. Bei den bevorstehenden Stabilisierungstagen werden wir mit zwei Clowns von "Clowns ohne Grenzen" zusammenarbeiten und veranstalten eine Clownsshow für die Kinder und Frauen, weil Humor eine wichtige Ressource ist und wir möchten den Kindern und Frauen Momente ermöglichen, in denen sie Spaß haben und miteinander lachen können.

Wie wird mit den bestimmten traumatischen Erlebnissen der einzelnen Teilnehmer*innen umgegangen?

Wir passen uns den Bedürfnissen der einzelnen Frauen und Kinder an. In der Traumaarbeit ist es sehr wichtig, dass die Betroffenen selber aktiv in den Stabilisierungsprozess eibezogen sind und mitentscheiden können Die traumatische Erfahrung geht immer mit einem Gefühl des Kontrollverlustes einher. Es verbietet sich daher in der Traumatherapie alles, was diesen Kontrollverlust hervorrufen kann. Die Frauen und die Kinder werden auch immer ermutigt, Sachen zu benennen, die sie nicht möchten.

Sie gehen also sehr behutsam vor?

Es geht um einen feinfühligen und traumasensiblen Umgang, das heißt einen Umgang der sich an den Bedürfnissen der Frauen und Kinder orientiert. Wichtig ist dann auch, dass sie verstehen, warum geht es mir im Alltag so? Warum habe ich diese Beschwerden? Wo kommt das her? Das ist für mich schwer, ist es auszuhalten. Frauen, die hierherkommen, haben größtenteils noch nie diese gezielte Unterstützung erfahren. Und deshalb ist es wichtig erst mal Stabilisierungsprogramme zu machen. So bekommen die Frauen ganz viel Werkzeug mit an die Hand, wie sie sich selber helfen können, beziehungsweise wie sie ihre Beschwerden im Alltag besser in den Griff bekommen können.