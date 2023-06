Pflege braucht Handlungsspielräume

Der Veränderungsdruck im Krankenhaus ist in der Pflege - dem personalintensivsten Bereich der Krankenhausorganisation - besonders deutlich spürbar. Eine gut aufgestellte Pflege ist Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Klinikmanagement. Die Auseinandersetzung der Pflege in Bezug auf die Aus- und (Fach-) Weiterbildung, Vergütung und Karriereperspektiven, mit dem Ziel der Autonomie in der Berufsausübung näherzukommen, muss mit Nachdruck weiterverfolgt werden.

Die Arbeit in der Krankenpflege kann nur dann erfolgreich sein, wenn Strukturen und Kompetenzen zur Gestaltung der Prozesse und Abläufe vorhanden sind und auch Handlungsspielräume für die Pflege eingeräumt werden.

Doch gerade jetzt gilt es, die Zukunft der Pflege entscheidend mitzugestalten - in der Politik, in der Berufsvertretung, in den Kliniken und von den Pflegefachpersonen selbst. Die Chancen der Generalistik, Best Practice-Beispiele, internationale Blickwinkel, kreative Konzepte wie Magnetkrankenhäuser und engagierte berufspolitische Standpunkte, praktische Führungs- und Managementideen sowie klare Influencer-Statements können aufzeigen, wie viel Potenzial in der Pflege und damit in der Zukunft der Krankenhäuser stecken kann.

Zukunft der Pflege im Krankenhaus

In Abbildung 1 sind die Anforderungen an die Pflege, deren Herausforderungen und der Handlungsbedarf der entsprechenden Player im Gesundheitswesen dargestellt. "Zukunft der Pflege im Krankenhaus gestalten" - die Neuerscheinung aus dem medhochzwei Verlag mit über 40 Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis liefert einen umfassenden Überblick über die aktuellen Herausforderungen in der Pflege, wichtige Impulse aus vielen unterschiedlichen Perspektiven für die Diskussion um die zukünftige Ausgestaltung der Pflege im Krankenhaus, zeigt Handlungsfelder und konkrete Handlungsempfehlungen auf, möchte Veränderungsprozesse initiieren und Anregungen für deren Umsetzung geben.

Das Buch "Zukunft der Pflege im Krankenhaus gestalten" von Büchner et al. (2023) erschienen im medhochzwei-Verlag soll eine Einladung zu einer notwendigen inhaltlichen Debatte sein, die Potenziale der professionellen Pflege zu nutzen. Dies gilt für Krankenhäuser, für Patientinnen und Patienten und nicht zu Letzt für die Menschen, die diesen zukunftssicheren Beruf wählen und ausfüllen möchten. Im Fokus sollten bei der Diskussion um die zukünftige Ausgestaltung besonders auch die Chancen durch Digitalisierung und Ambulantisierung der Pflege im Krankenhaus stehen.

Des Weiteren sollten auch die Vorteile innovativer Führungs- und Managementansätze bei der Profilschärfung der Pflege genutzt werden. Eine verantwortungsbewusste Gestaltung der Krankenhauspflege verlangt eine weiter voranschreitende Auseinandersetzung mit der Pflegeprofession sowie eine Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von Charakteristika und Besonderheit im Pflegeberuf. Denn nur ein positives Image hilft der Pflege ein starkes Berufsbild weiter zu entwickeln und hilft somit den Berufsangehörigen sich auch hiermit zu identifizieren. Dieses Buch soll die Diskussion um die zukünftige Gestaltung der Pflege im Krankenhaus antreiben, Handlungsfeder aufzeigen, vor allem auch Veränderungsprozesse initiieren sowie für deren Umsetzung Anregungen geben.

15 Thesen zur Verbesserung der Pflege

Dem Vorwort anschließend hat die Herausgeberschaft aus den Beiträgen aller Autorinnen und Autoren insgesamt 15 Thesen identifiziert, welche die Gestaltung in der Pflege im Krankenhaus begleiten können. Elementar erscheint, dass die Zukunft der Pflege vor allem von denjenigen mitgestalten werden soll, die in ihr wirken. Die Herausgeberschaft hat aus den zahlreichen Beiträgen insgesamt 15 Thesen zur Verbesserung der Pflege identifiziert, welche die Gestaltung in der Pflege im Krankenhaus begleiten können. Elementar erscheint es der Herausgeberschaft, dass die Zukunft der Pflege vor allem von denjenigen mitgestalten werden soll, die in ihr wirken: