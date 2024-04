Arne Manzeschke ist Professor für Ethik und Anthropologie, Leiter der Fachstelle für Ethik und Anthropologie im Gesundheitswesen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Leiter des Instituts für Pflegeforschung, Gerontologie und Ethik (IPGE) an der Uni in Nürnberg. Im Podcast Ethik Digital spricht er über Robotik, Ethik und digitale Ethik im Gesundheitswesen. Der Podcast wurde live in der Stadtakademie aufgezeichnet.

Wir befinden uns im Jahr 2030, da hinten kommt ein Pflegeroboter um die Ecke gekurvt und unterstützt uns. Ist das eine schöne Vorstellung für Sie und ein realistisches Szenario?

Arne Manzeschke: Ob das eine schöne Vorstellung ist, liegt im Auge der Betrachter. Die Frage ist eher, wem das hilft und was wir unter Pflegeroboter verstehen. Mit dem Begriff bin ich vorsichtig, weil viele Assoziationen in die Irre führen. Ich spreche lieber von robotischen Systemen, denn ein (Pflege)Roboter erweckt leicht die Assoziation, dass dieses Gerät aussieht wie ein Mensch und wie dieser das ganze Spektrum pflegerischer Aufgaben übernimmt.

Unterstützen die robotischen Systeme die Pflegekräfte, die sich nicht mehr darum kümmern müssen, neue Wäsche aus dem Lager zu holen oder die Medikamente zu verteilen? Oder helfen die Geräte den Pflegebedürftigen, indem sie Wasser oder ein Gespräch anbieten? Was sollen diese Geräte können? Wir sind an dem Punkt, an dem wir darüber entscheiden, womit wir es in Zukunft zu tun haben wollen. Wir entscheiden über unser Versorgungssystem.

Hier gehen die Argumente auseinander, einige sagen, Roboter dürfen auf keinen Fall die Zwischenmenschlichkeit ersetzen, andere sagen, es gibt zu wenig Pflegende, wir brauchen dringend Roboter.

Die Frage ist doch, wo wollen wir denn hin? Wollen wir einen einfühlsamen Roboter? Was soll er alles tun können? Soll er jeden Wunsch erfüllen oder auch widerständig sein und ein Gegenwort äußern?

Sind wir denn überhaupt noch in der Lage, die robotischen Systeme zu gestalten oder ist der ökonomische Druck längst so hoch, dass wir gar keine Wahl mehr haben?

Selbst wenn der ökonomische Druck hoch ist, müssen wir über die Konstruktion und Gestaltung entscheiden. Soll das Gerät aussehen wie ein Mensch, soll es duzen oder siezen, eher kumpelhaft auftreten oder eher wie ein Butler? Wo wollen wir diese Geräte einsetzen? Gerade weil der ökonomische Druck hoch ist, müssen wir umso genauer definieren, was wir wirklich brauchen.

Sie haben den Einsatz eines Pflegeroboters wissenschaftlich begleitet. Dabei ging es auch um ethische Fragestellungen. Wie sah das konkret aus?

Wir haben etwa das Projekt von Navel Robotik von Anfang an wissenschaftlich begleitet und dabei ethische Fragen diskutiert. Inzwischen ist das Gerät viel weiter und kann Dialoge führen, es wird in mehreren Altenheimen getestet. Da werden die Möglichkeiten, die diese Roboter haben, erprobt. Ethisch bedeutsam ist, wie sich durch den Roboter das Verhältnis zwischen den Menschen verändert bzw. wie Menschen sich selbst in der Begegnung mit dem Roboter verstehen. Sollen Roboter das können, was Menschen können, oder liefern sie andere hilfreiche Optionen?"