Die Sonne geht auf im Morgengrauen, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) schreitet durch ein Spalier zu seiner Hinrichtungsstätte, einem Galgen im Konzentrationslager Flossenbürg. So jedenfalls zeigt es das amerikanisch-irische Biopic, das vor dem 80. Todestag Bonhoeffers am 9. April in die deutschen Kinos gekommen ist. In Wirklichkeit dürfte der Theologe und Widerstandskämpfer durch die SS-Schergen kurz vor der Hinrichtung gedemütigt worden sein. Augenzeugen berichteten später, er sei nackt gehängt worden.

Das US-amerikanische Filmplakat zeigte den evangelischen Pfarrer gar mit einer Waffe in der Hand – eine Falschdarstellung. Zwar gehörte Bonhoeffer zu den Verschwörern, die NS-Diktator Adolf Hitler töten wollten, doch war er selbst kein Attentäter. Diese Darstellung passt aber in das Bild Bonhoeffers, das gerade unter der christlich-nationalistischen Rechten in den USA verbreitet ist. Darin wird der Widerstand des Theologen gegen die Nationalsozialisten als Widerstand gegen angeblich falsche staatliche Autorität instrumentalisiert.

Kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen im vergangenen November warnten US-amerikanische und deutsche Theologen vor einer historisch falschen Gleichsetzung von Gegenwart und NS-Regime. Der Berliner Theologe und Sozialethiker Wolfgang Huber hat den offenen Brief damals mit unterzeichnet. "Bei allem großen Respekt, den Bonhoeffer verdient, muss man doch aufpassen, dass man ihn nicht heroisiert oder gar instrumentalisiert", sagt Huber. Bonhoeffer habe sich selbst als viel normaler angesehen, als er heute dargestellt werde. Er habe auch nie ein Märtyrer sein wollen.

Vom theologischen Überflieger zum Mitglied der Bekennenden Kirche

1906 in Breslau geboren, entwickelt sich Bonhoeffer mit Anfang 20 zum theologischen Überflieger. Er kritisiert das totalitäre NS-Regime von Anfang an für dessen Rassenpolitik, wird Mitglied der Bekennenden Kirche, die sich gegen die Hitler-treuen Deutschen Christen wendet. Er schreibt schon 1933 einen Aufsatz "Die Kirche vor der Judenfrage". Darin fordert er aktiven Widerstand gegen staatliches Unrecht. 1935 wird er mit einem Rede- und Lehrverbot belegt.

Die Chance zur Emigration besteht 1939: Schon in den USA angekommen, entscheidet er sich schließlich gegen eine Pfarrstelle in New York und reist zurück nach Deutschland, wo er seinen Platz sieht. Zwar sei Bonhoeffer das Risiko durch die Repressionen des NS-Staates bewusst gewesen, sagt der Historiker und Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, Johannes Tuchel. Aber dieses habe er in der tödlichen Konsequenz 1939 noch nicht abschätzen können.