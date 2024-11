Am 9. April 2025 jährt sich zum 80. Mal der Todestag des evangelischen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Zusammen mit weiteren Angehörigen des Widerstands um den 20. Juli wurde er im KZ Flossenbürg hingerichtet.

Spurensuche Widerstand. Eine historisch-theologisch-politische Begehung

80 Jahre nach der Ermordung von Dietrich Bonhoeffer, Klaus Bonhoeffer und Hans von Dohnanyi folgt eine Veranstaltung den Pfaden in Berlin. Ziel der Veranstaltung ist es, über den kulturellen Abstand bewusst nachzudenken und zu fragen, wo heute „Widerstand“ geboten ist? Eine Veranstaltung der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft.

Fernsehgottesdienst zum Gedenkjahr Dietrich Bonhoeffer 2025

Im Zentrum des Gedenkens steht demnach ein Fernsehgottesdienst mit dem bayerischen Landesbischof Christian Kopp am 6. April. Angedacht ist, dass dieser auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte stattfindet. Zuvor gibt es auch 2025 wieder eine internationale Jugendbegegnung, die das Amt für Jugendarbeit und die Evangelische Jugend organisieren.

Internationales Konzertprojekt zu Bonhoeffer

Die bayerische Landeskirche plant auch ein internationales Konzertprojekt mit dem Titel "Dietrich B.- zur Ehre Bonhoeffers" an, das am 6. April um 16 Uhr in der Kirche St. Michael in Weiden aufgeführt werden soll. Verantwortlich dafür zeichnet das Ensemble Nobile des Gewandhauschors Leipzig.

Am 7. und 8. April 2025 soll es ein "Nachdenken über Bonhoeffer, seine Rezeptions- und Wirkungsgeschichte" mit internationalen Referenten und Gästen in der KZ-Gedenkstätte geben. Auch die Bonhoeffer-Gesellschaft habe ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet.

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg: Gedenkakt

Am 9. April, dem historischen Datum der Hinrichtung, soll es einen Gedenkakt an der Hinrichtungsstätte der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg geben, den der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler federführend gestaltet.

Aussstellung Dietrich Bonhoeffer zum Ausleihen

Die Ausstellung "Dietrich Bonhoeffer: Leben und Werk" von Ausstellung Leihen kann ausgeliehen werden. Auf 17 Tafeln wird das Leben und Werk des Theologen geschildert. Die Ausstellung eignet sich für Schulen und Bildungseinrichtungen.