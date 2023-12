stürze dich in den rummel

tobe dich aus und feier ab

kaufe in bausch und hülle

bis du alles geschafft hast



lies die kalendersprüche

und adventsmeditationen

besuche kirchen und male

die wünsche in die sterne



komme zu dir und zu mir

lass dich auf das glück ein

das uns heimsuchen will

trauen wir dem geheimnis