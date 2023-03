Maror ist ein Bitterkraut - zum Beispiel Meerrettich -, das an die Bitterkeit der Knechtschaft in Ägypten erinnern soll. Auf dem Foto oben abgebildet ist Römersalat (Romana-Salat), der ebenfalls als Maror zulässig und verbreitet ist. Römersalat wurde bereits vor 4000 Jahren in Ägypten angebaut. Maror wird im Verlauf eines Sederabends zweimal gegessen.

Karpas - Sellerie, Radieschen, Petersilie oder Kartoffeln - symbolisiert als Frucht der Erde die harte Sklavenarbeit in Ägypten. Diese Erdfrucht wird während des Mahls in das Salzwasser getaucht und gegessen.

Chaseret, ein zweites Bitterkraut, kann (muss aber nicht) aus derselben Gemüseart wie Maror sein und wird zusammen mit dem Charosset gegessen. Meistens ist Chaseret Meerrettich.

Seroa ist eigentlich eine angebratene Lammkeule mit wenig Fleisch, die an die biblische Vorschrift der Opferung eines Pessach-Lamms im Jerusalemer Tempel erinnert. Da der Tempel nicht mehr steht, essen aschkenasische Juden (also Juden aus Mittel- und Osteuropa) heute keinen Lammbraten mehr. Der Seroa bleibt zudem während des Seders auf dem Teller liegen.

Charosset ist eine Mischung aus Apfel- oder auch Feigenstückchen mit Datteln, Nüssen oder Mandeln, die mit etwas Rotwein zusammengeknetet und mit Zimt oder Ingwer bestreut werden. Die Paste symbolisiert den Lehm, aus dem die Israeliten in den Zeiten der Knechtschaft Ziegel herstellen mussten.

Beitzah schließlich ist ein gekochtes Ei und steht für die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens und für die Trauer um den zerstörten Jerusalemer Tempel. In erster Linie steht das Ei aber für "Chagiga", das Festopfer, dass jeder Jerusalempilger an jedem der drei Wallfahrtsfeste (Pessach, Schawuot, Sukkot) im Tempel darbringen musste. Einen Großteil des Opfertiers, das auch ein Kalb oder Rind sein konnte, erhielt der Pilger zurück, um es mit seiner Familie zu essen. Es bildete quasi das Hauptgericht – auch am Sederabend, an dem sich alle Teilnehmer gründlich satt essen sollten.

Nicht im Bild oben zu sehen ist, was ebenfalls unbedingt zu einem Sederteller gehört: ein Becher Wein nämlich, der für den Propheten Elia bestimmt ist.