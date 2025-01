In einer Zeit, in der Streaming-Dienste wie Netflix oft als Spiegel der modernen Gesellschaft gelten, überrascht es, wie präsent Themen wie Religion, Glaube und Spiritualität in aktuellen Formaten sind. Besonders bemerkenswert ist dies bei der neuen Staffel von "Love is Blind: Germany". Hier setzen sich die Kandidat*innen nicht nur mit ihren Gefühlen auseinander, sondern greifen in den Kabinen auch grundlegende Wertefragen auf – darunter ihre Glaubensüberzeugungen.

Glaube als Entscheidungskriterium für die Liebe

Dass Religion eine Rolle spielt, zeigte sich in Gesprächen zwischen den Kandidat*innen. Ein Paar entdeckte während der Kennenlernphase in den Kabinen, dass sie beide in ihrer Kindheit jeden Sonntag in die Kirche gingen. Diese geteilte Erfahrung wurde nicht nur mit Begeisterung aufgenommen, sondern offenbarte, wie stark solche prägenden Elemente aus der Vergangenheit noch immer den Blick auf Partnerschaft beeinflussen können.

Der gemeinsame Glaube – oder zumindest ähnliche spirituelle Werte – wurde für einige Kandidat*innen zu einem wichtigen Kriterium bei der Wahl eines potenziellen Lebenspartners.

Ein authentischer Blick auf die Lebenswelt der Kandidat*innen

Die Produktionsfirma RedSeven erklärte hierzu auf Anfrage von Sonntags, dass sie sich im Rahmen des Castings für die gesamte Lebenswelt und Wertebild der Teilnehmer*innen interessieren würden und dazu gehören auch Fragen zu Religion. Allerdings gäben sie ihnen die Themen, über die sie in den Kabinen reden sollen, nicht vor.

Das Format schafft also Raum für echte Gespräche, ohne bestimmte Themen zu forcieren. Dass Religion und Spiritualität von den Kandidat*innen dennoch freiwillig angesprochen werden, zeigt, wie wichtig diese Aspekte für viele Menschen im Leben – und in der Liebe – weiterhin sind.

Religion in der Streaming-Kultur: Mehr als ein Nischenthema

Netflix und ähnliche Plattformen setzen zunehmend auf Formate, die die Vielfalt der menschlichen Erfahrungen abbilden. Religion ist dabei kein Tabuthema, sondern wird als integraler Bestandteil vieler Biografien dargestellt.

"Love is Blind: Germany" reiht sich ein in eine Reihe von Produktionen, die den Wert von Glauben und Spiritualität in zwischenmenschlichen Beziehungen betonen. Auch in anderen Reality-Shows oder Dramen spielt Religion immer wieder eine Rolle, sei es als Quelle von Konflikten, Inspiration oder gemeinsamer Werte.