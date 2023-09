7. Miniserie: Unorthodox (2020 | Netflix | Drama | Staffel: 1)

Worum geht's?

Die Protagonistin Esther (Shira Haas) lebt inmitten einer ultra-orthodoxen jüdischen Gruppierung. Ihr Leben ist geprägt von strengsten Lebensgesetzen, Unterdrückung und Angst vor Bestrafung. Mit 17 Jahren soll Esther den ihr kaum bekannten Yakov (Amit Rahav) heiraten. Doch in ihr reift der Wunsch nach Freiheit und sie flüchtet nach Berlin, wo sie bald von ihrer Vergangenheit eingeholt wird.

Mit der 4-teiligen Serie "Unorthodox" wagt sich Netflix an ein ebenso komplexes wie brisantes Thema. Das Drama basiert auf dem autobiographischen Bestseller "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots", in dem die gebürtige New Yorkerin Deborah Feldman ihren Bruch mit der chassidischen Satmar-Gemeinde in Brooklyn beschreibt.