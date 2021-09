Theologe Reiner Anselm: "Suizid wird als Bestandteil menschlicher Freiheit immer vorkommen"

Wir müssen also akzeptieren, dass es auch Fälle gibt, die durch nichts zu verhindern wären?

Reiner Anselm: Es ist wichtig, deutlich zu machen, dass Suizide nicht notwendigerweise immer einhergehen mit dem Versagen von Präventionsangeboten oder der Angehörigen, etwa der Eltern. Suizid wird als Bestandteil menschlicher Freiheit immer vorkommen und wird nicht eo ipso darauf zurückzuführen sein können, dass hier jemand alleingelassen worden ist, dass man Signale falsch gedeutet hat. Es ist wichtig, das auch zu sagen. Gerade wenn Eltern ihre Kinder verlieren, muss man ihnen mitteilen: Es gibt einfach Situationen, in denen ihr das nicht voraussehen konntet. Und ihr seid keineswegs automatisch schuld, dass sich euer Kind umgebracht hat. Man muss auch die Grenzen der Präventionsmöglichkeiten artikulieren und zu akzeptieren lernen.

Das stelle ich mir schwierig vor, gerade bei Eltern, wo die eigenen Kinder sich umbringen. Da wird es doch sehr naheliegend sein, dass man dann die Schuld bei sich selbst sucht?

Reiner Anselm: Gerade da ist es ein Segen, solche Schuldvorwürfe nicht zu verstärken, sondern zurückzuweisen. Es gehört zur conditio humana, dass wir anders, als die Tiere, eben über unser Leben verfügen können. Und es ist nicht immer so, dass andere versagt haben, wenn sich jemand umbringt. Fakt ist, wir wissen häufig definitiv nicht, was jemanden zu diesem Schritt gebracht hat. Dieses Unwissen ist schwer auszuhalten - aber wir sollten dennoch uns zurückhalten, nach Schuldigen zu suchen.

Was kann die Kirche in diesem Bereich leisten?

Reiner Anselm: Kirche kann gesellschaftlich noch mehr dazu beitragen, psychische Erkrankungen von ihrem Stigma zu befreien. Da müsste sie allerdings auch, ehrlich gesagt, in ihrem eigenen Dienstrecht anfangen: Menschen, die aufgrund einer Depression in klinischer Behandlung waren, haben Schwierigkeiten, als Pfarrerinnen und Pfarrer verbeamtet zu werden. Nicht alle, aber ein Teil dieser Erkrankungen sind gut therapierbar. Aber es gibt wegen der angesprochenen Stigmatisierung nach wie vor starke Vorbehalte, sich in eine psychiatrische Behandlung zu begeben. So gehen etwa unsere Studierenden, die in der Prüfungsvorbereitung mitunter in schwere psychische Krisen kommen, nicht zum Arzt, weil sie Angst haben, dass sie das nachher angeben müssen und es möglicherweise ihre Karriere verbaut. Aber natürlich ist das nicht alles: Grundsätzlich sollten Menschen in der Kirche in aufmerksam sein auf Menschen, die in schweren psychischen Krisen sind und sich der Stigmatisierung solcher Erkrankungen, gerade auch der Depression, entgegenstellen.

Wie offen sind Sie dafür, dass die Kirche auch beim assistierten Suizid eine aktive Rolle einnimmt?

Reiner Anselm: Kommt darauf an, was man als aktive Rolle versteht. Wir sollten uns auf jeden Fall nicht zurückziehen vor den Menschen, die am Ende ihres Lebens im Angesicht einer unheilbaren Krankheit sich das Leben nehmen möchten. Die müssen wir auch begleiten, an ihrer Seite stehen. Ich würde lieber mit dem, der Suizid begehen möchte, noch ein Vaterunser beten, als den allein zu lassen um ihm so zu zeigen, dass ich seine Entscheidung missbillige.

Also sollte die Kirche das anerkennen?

Reiner Anselm: Wenn man dabei ist als Kirche und das nicht nur zufällig macht, dann ist man immer auch Teil eines solchen organisierten Prozesses. Dann kriegt man es auch mit der Frage zu tun: Soll ich das dann verhindern oder nicht? Ich denke: Der Respekt vor der Persönlichkeit des Suizidwilligen gebietet es, die Entscheidung, durch einen assistierten Suizid aus dem Leben zu schwinden, zu akzeptieren. Dennoch bleibt es natürlich unsere Aufgabe, auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass keiner nur für sich selbst lebt. Das heißt konkret, dass ein Suizid möglicherweise eben auch Folgen für Angehörige und Zugehörige hat, die man so gar nicht vorausgesehen hat.

Was meinen Sie damit?

Reiner Anselm: Ein Beispiel: In diesem Kontext taucht immer wieder das Narrativ auf: Ich will niemandem zur Last fallen. Da muss man mitunter denen, die sich suizidieren wollen, sagen: Es spricht einiges dafür, dass ihr den An- und Zugehörigen am meisten zur Last fallt, wenn ihr euch umbringt. Inwieweit man sich dann an konkreten Prozessen beteiligt, das ist noch mal eine andere Frage. Aber da ist Kirche zunächst mal gar nicht primär gefragt, weil der Suizid eine Handlung dessen ist, der sich umbringt. Das wird oft vergessen. Es ist eigentlich ganz klar, aber geht doch oft unter: Eine Suizidassistenz ist etwas anderes als eine Sterbehilfe. Und gleichzeitig ist das Verordnen der entsprechenden Medikamente natürlich keine seelsorgerische, sondern eine ärztliche Aufgabe, insofern sind die Kirchen hier gar nicht primär involviert - auch wenn es natürlich Grenzbereiche gibt, etwa im Fall von Ärztinnen und Ärzten, die bei der Kirche beschäftigt sind. Aber das sind dann doch sehr wenige Fälle.

Aber für die Sterbebegleitung plädieren Sie schon?

Reiner Anselm: In der katholischen Tradition gibt es die Rede von dem minus malum, also dass man sagt: Wir haben zwei schlechte Fälle. Die Tatsache, dass jemand durch Suizid sterben möchte, ist schlecht, und dass jemand stirbt, aber nicht begleitet wird, ist auch ein Malum, etwas Schlechtes – und zwar ein noch größeres Übel. Das bedeutet: Wenn es schon so ist, dass jemand sterben will, dann ist das Dabeibleiben das, was uns aufgetragen ist.

Wie drängend ist das Problem eigentlich?

Reiner Anselm: Zur Wahrheit gehört auch, dass es uns gelungen ist, in den vergangenen 30 Jahren die Zahl der Suizide fast zu halbieren. Das wissen viele gar nicht. Es ist keineswegs so, dass die Suizide beständig zunehmen, ganz im Gegenteil.

Worauf führen Sie denn diesen Rückgang zurück?

Reiner Anselm: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir werden natürlich eine bessere psychische Versorgung haben, auch wahrscheinlich bessere ökonomische Faktoren. Es könnte auch eine Rolle spielen, dass das die Lebenszuversicht höher geworden ist. Wer hier Genaueres wissen möchte, stößt auf eine eigentlich skandalös schlechte Datenlage. Wir wissen zum Beispiel gar nicht genauer, in welcher Konstellation sich jemand umgebracht hat, weil dies nicht gesondert erfasst wird. Die einzigen beiden Informationen sind, welches Bundesland und welches Alter.

Das sagt ja so gut wie gar nichts aus.

Reiner Anselm: Eben. Das ist skandalös, weil es eine zielgerichtete Prävention eigentlich unmöglich macht. Auch hier ein Beispiel: Wenn sich jemand aus dem Affekt heraus vor den Zug wirft, werden wir dies kaum durch Prävention verhindern können. Aber wir wissen gar nicht genau: Machen solche Suizide aus Affekt 80 Prozent der Suizide aus oder ist das nur ein Prozent? Und umgekehrt: Wieviel Suizide wurden länger angekündigt? Keine Ahnung, das wird nicht erfasst.

Wie kommt das?

Reiner Anselm: Das hat viele Gründe. Das eine ist, dass die Datenerhebung fast automatisch mit einem ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte verbunden ist. Man müsste statistisch einen möglichen Abschiedsbrief oder etwas Vergleichbares auswerten. Das ist natürlich schon nicht ganz unproblematisch. Und was würde das bedeuten, wenn die Hinterbliebenen gegenüber der Polizei offenbaren müssten, dass zum Beispiel eine bevorstehende Festnahme oder eine Straftat, die vielleicht noch gar nicht geahndet ist, der Grund war? Dann kommt dazu, dass natürlich die Ermittlungen im Blick auf einen Suizid oder ein Tötungsdelikt immer auch für Angehörige schwierig und belastend sind, so dass mitunter auch verschleiert wird, dass es tatsächlich ein Suizid war.

Also tappen wir völlig im Dunkeln?

Reiner Anselm: Nicht ganz, aber weitestgehend. Was interessant ist: Es gibt deutlich mehr Suizidversuche als erfolgreiche Suizide, ungefähr doppelt so viele.

Was auch immer das dann wieder heißt – ob die, die scheitern, vielleicht gar nicht wirklich wollen oder ob nur etwas technisches schief ging?

Reiner Anselm: Ja, genau. Das wissen wir auch nicht. Das macht alle Einschätzungen sehr schwierig und anfällig für problematische Schlüsse.

Also könnte man zum Welttag der Suizidprävention sagen: Wir brauchen einfach mehr Informationen und mehr Bewusstsein und Achtsamkeit für das Thema.

Reiner Anselm: Genau. Wir müssen mehr darüber reden, müssen aufmerksamer werden, auch wenn es schwierig und belastend ist.