Von Jesus ist kein schriftliches Wort überliefert, er wollte auch keine Religion gründen. Und doch wurde er für Milliarden von Menschen zum Christus des Glaubens und zur bedeutsamsten Person der Weltgeschichte. Wie war das möglich?

Denn zunächst war Jesus gescheitert. Er zog als Wanderprediger durch das ländliche Galiläa und Judäa, predigte das Reich Gottes und weinte über Jerusalem, das seine Friedensbotschaft nicht erkannte (Lukas 19, 41f.). "Die Seinen nahmen ihn nicht auf", wurde über ihn gesagt. (Johannes 1, 11) Nach Markus 3, 21 versuchten Jesu Verwandte, ihn zurückzuhalten, und erklärten ihn für verrückt. Er pflegte die Tischgemeinschaft gerade mit solchen Menschen, die nach der geltenden Thora-Auslegung als "Unreine" vom Heil ausgeschlossen waren. Sünder, Zöllner, Fremde und Frauen bekamen bei ihm einen neuen Stellenwert, Jesus sagte ihnen das bedingungslose Heil Gottes zu. Jesus kümmerte sich vorbehaltlos um Gescheiterte in allen Lebenslagen, die sich in ihrer Not vertrauensvoll an ihn wandten.

Jesu ganzes Auftreten hatte etwas Befreiendes: seine Botschaft, die Dämonenaustreibungen, die Heilungswunder, die Sündenvergebung, sein Umgang mit Ausgestoßenen. Jesus befreite von allem Übel, von seelischen und psychischen Zwängen, sozialer Ausgrenzung und Entfremdung. Jesus kam damit in Konflikt mit den herrschenden Institutionen der damaligen Zeit, den römischen Besatzern und der obersten Religionsbehörde, dem Hohen Rat.

Am Kreuz sah sich Jesus selbst als Gescheiterten

Mit der Kreuzigung Jesu am Passahfest sollte allen Sympathisanten Jesu gezeigt werden, dass hier kein Messias am Kreuz hängt, sondern ein gescheiterter Aufrührer. Jesus wurde hingerichtet als König der Juden. Er hat nach Meinung des Pilatus nach dem Königtum gegriffen. Am Kreuz sah sich Jesus selbst als Gescheiterten, als er rief: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" (Markus 15, 34) Sein Ende auf Golgatha bedeutete auch das Scheitern der Jesusbewegung. Zunächst. Dann erschien er seinen Jüngern – Gottes Geschichte mit dem Menschen konnte von Neuem beginnen.