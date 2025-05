Mit einem Festgottesdienst an Christi Himmelfahrt (29. Mai) in Neustadt am Kulm begehen evangelische Christinnen und Christen ihre 50-jährige Partnerschaft mit Tansania. Seit 1975 pflegten die beiden Dekanate Weiden und Wunsiedel mit dem "Lutheran Bible and Theological College Mwika" in Nordtansania eine Partnerschaft, sagte der Weidener Dekanatsmissionspfarrer Andreas Ruhs dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Die Anfänge liegen weit zurück: 1975 ging der damalige Pfarrer Hans Rösch aus Thiersheim nach Mwika an die Bibelschule, um dort zu unterrichten. In der Folge begründete das Dekanat Weiden am Christi Himmelsfahrtstag bei einem Missionsfest die Partnerschaft, in Wunsiedel fand eine ähnliche Zeremonie auf der Luisenburg statt. Seitdem besteht diese gemeinsame Partnerschaft zum heutigen College, damals noch Bibelschule genannt.

Unterstützung bei Projekten

In den ersten Jahrzehnten der Beziehungen stellten vor allem Sachspenden für die Bibelschule und die Studierenden eine wichtige Unterstützung dar, sagte Ruhs. Seit Beginn der Partnerschaft fördern die beiden Dekanate den Betrieb des Colleges, das kirchliche Mitarbeitende ausbildet, mit einem jährlichen Beitrag.

Daneben wurden immer wieder verschiedene Projekte finanziell unterstützt, wie eine Biogasanlage, der Bau eines Gästehauses oder die Wasserversorgung. Mit einem Stipendienprogramm werden seit 2002 jährlich auch zehn Studierende gefördert, die den Eigenbeitrag für das Studium nicht allein aufbringen können. Das neueste Projekt sei der Neubau eines Wohnheims für Studentinnen.

Am Lutheran Bible and Theological College Mwika studieren Frauen und Männer aus dem nördlichen Tansania, um anschließend als Evangelisten, Gemeindehelfer, Kirchenmusiker oder Pfarrperson zu arbeiten. Sie seien "unentbehrliche Mitarbeitende" für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania (ELCT), sagte Ruhs. Die Gemeinden liegen oft weit verstreut auf dem Land. Die Mitarbeitenden verkündeten in den Dörfern das Evangelium, besuchten Kranke und Gesunde und förderten die ehrenamtliche Mitarbeit. Darüber hinaus unterrichteten sie an Schulen und in der Gemeinde und seien als Entwicklungshelfer tätig.

Gottesdienst mit Begegnungsfest

Das College ist eine Einrichtung der Diözese Moshi der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania (ELCT). Gegründet wurde die Bibelschule Mwika am Fuße des Kilimanjaro 1953. Seit 2009 ist dort auch ein Teil der Stefano Moshi Memorial University der ELCT angesiedelt, die hier Lehrerinnen und Lehrer ausbildet. Von den insgesamt etwa 1.000 Studierenden lebt ein Großteil auf dem Campus. Heute nennt sich die Einrichtung "Lutheran Bible and Theological College Mwika".

Die tansanische Abordnung werde bis zum 5. Juni Veranstaltungen in den beiden Dekanaten besuchen. Der Gottesdienst mit Begegnungsfest in Neustadt am Kulm sei einer der Höhepunkte des Programms. Auch die bayerischen Partner besuchten im Schnitt alle zwei Jahre das College in Mwika.

Bei den Besuchen kämen auch Themen zur Sprache, die Christen in einer globalen Welt herausforderten, wie die Ressourcen von Trinkwasser, die Verteilung von Land oder die Ursachen für Migration. Vor allem aber fasziniere ihn die "Intensität des Glaubens, der dort gelebt wird", sagte der Dekanatsmissionspfarrer.