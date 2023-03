In der Holztür, die das Pfarrhaus von der angebauten Kirche trennt, klafft ein Loch. Ein Einbrecher war vor ein paar Monaten über ein kleines Glasfenster in drei Meter Höhe in das Gotteshaus eingestiegen. Als er außer den Sicherungen im Stromkasten nichts Verwertbares fand, wollte er die Tür eintreten – obwohl Martin Hoffmann auf der anderen Seite dagegenhielt und mit der "Policía" drohte. Der Eindringling gab irgendwann auf. "Hätte er die Tür aufgebrochen, hätte es schlimm ausgehen können", sagt Hoffmann. Es war der zweite Einbruch in den letzten Jahren, seitdem sichert ein Querbalken die Tür von innen.

Die Martin-Luther-Kirche der deutschen Gemeinde und ihr Gemeindezentrum stehen in einem der besseren Stadtteile in Costa Ricas Hauptstadt San José. Martin Hoffmann und Sonja Straub sind dort seit 2017 im Dienst – sie als Pfarrerin der deutschsprachigen Auslandsgemeinde der EKD, er mit einer halben Stelle als Professor für Systematische Theologie an der ökumenischen Universidad Bíblica Latinoamericana und mit einer halben Pfarrstelle der Iglesia Luterana Costarricense (ILCO).

"Costa Rica ist zwar das sicherste Land in Mittelamerika", erzählt der bayerische Theologe; aber die weltweite Wirtschaftskrise mache auch hier nicht halt. Neben der kleinen Oberschicht gibt es nur eine schmale Mittelschicht. Der überwiegende Bevölkerungsanteil sind arme Menschen, dazu beherbergt das Land viele Flüchtlinge aus dem nördlich angrenzenden Nicaragua.

Im Armenviertel La Carpio im Nordwesten der Hauptstadt leben ca. 40 000 Flüchtlinge, die seit dem Bürgerkrieg in Nicaragua illegal ins Land kamen. "Die Lebensbedingungen dort sind katastrophal", weiß Martin Hoffmann. Oberhalb der provisorischen Behausungen wird der Müll aus San José abgeladen, bei Regen läuft dann eine giftige Brühe durch die Wohnungen der Armen. Seit 2009 unterhält die costa-ricanisch lutherische Kirche dort die Kindertagesstätte "Casa abierta" (offenes Haus), damit vor allem alleinerziehende Frauen einer Arbeit nachgehen können, um sich und ihre Kinder zu versorgen. Sie arbeiten als Putzfrauen oder verkaufen Kochbananen auf den Straßen im Marktviertel.