Diese Partnerschaft ist nicht das Ergebnis spontaner Sympathie, sondern das Resultat eines jahrzehntelangen, sorgfältigen Dialogprozesses. Seit über 50 Jahren feiern Gemeinden der Episkopalkirche in Bayern Gottesdienste in evangelischen Kirchen – etwa in München, Nürnberg oder Augsburg.

Während die bayerische Landeskirche synodal-bischöflich verfasst ist, mit einem Landesbischof, der gemeinsam mit Synode, Landeskirchenrat und Landessynodalausschuss die Kirche leitet, ist die Episcopal Church bischöflich-synodal, mit Bischöfen und Kirchenversammlungen (Conventions) organisiert. Die neue Vereinbarung bringt beide Leitungsmodelle in ein produktives ökumenisches Miteinander.

Der Impuls zur Kirchengemeinschaft geht auf ein Treffen im Juni 2012 zurück: Damals begegneten sich die damalige Leitende Bischöfin der Episcopal Church, Katharine Jefferts Schori, und der damalige bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in München. "Sie freuten sich über die gute Zusammenarbeit ihrer Gemeinden in Bayern und diskutierten das Thema Kirchengemeinschaft", erinnert sich Michael Martin, damaliger Ökumenereferent im Landeskirchenrat. Beide Kirchen hielten die Zeit für reif, die Möglichkeiten einer vertieften Beziehung auszuloten.

Ein Sondierungsprozess begann, Arbeitsgruppen trafen sich in New York, Tutzing, Paris und Augsburg. Als hilfreich erwies sich, dass die Episcopal Church in den USA und Kanada bereits eine volle Kirchengemeinschaft mit den dortigen lutherischen Kirchen eingegangen war. Der Ausgangspunkt für die Gespräche war die langjährige Zusammenarbeit in Bayern – aus Gastfreundschaft gewachsen, entwickelte sie sich zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe.

In Bayern gibt es derzeit drei Gemeinden der Episcopal Church: "Ascension", beheimatet in der Emmauskirche in München, "St. Boniface", zu Gast in der Auferstehungskirche in Augsburg, und "St. James the Less" in der Jakobskirche in Nürnberg.

In Augsburg halten die lutherische Gemeinde und St. Boniface gemeinsame Gottesdienste. Von 2016 bis 2018, als St. Boniface keinen eigenen Priester hatte, übernahmen evangelische Geistliche regelmäßig die sonntäglichen Gottesdienste nach lutherischer Ordnung. In Nürnberg wurde St. James the Less von den Pfarrerinnen und Pfarrern der Jakobskirche aufgenommen. Auch in München gibt es seit Langem eine enge Beziehung.

Die amerikanische Kirche in München wurde bereits 1896 gegründet. Ab 1903 feierte die "Church of the Ascension" regelmäßig Gottesdienste im Stadtzentrum. Die Gemeinde bestand aus US-Amerikanerinnen und -Amerikanern, die in München lebten, häufig mit deutschen Partnern, sowie aus Studierenden, Opernsängern und Touristinnen.

Beide Kirchen sind aus der Reformation des 16. Jahrhunderts hervorgegangen

Während des Ersten Weltkriegs blieb Ascension geöffnet – nicht zuletzt, weil sie bereits früh soziale Hilfsprogramme für deutsche Kinder und Soldaten aufgesetzt hatte. Während der NS-Zeit wurde Ascension zu einem Ort praktischer Hilfe für jüdische Mitbürger. 1939 wurde die Gemeinde von den Nationalsozialisten geschlossen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte der anglikanische Gottesdienst mit den US-Streitkräften nach München zurück. Zunächst wurden die Gottesdienste in der Army Chapel der McGraw Barracks abgehalten, 1955 entstand erneut eine Gemeinde unter dem Namen "Church of the Ascension". Ab 1963 wurde im Münchner Stadtteil Harlaching eine neue Kirche gebaut – die heutige evangelische Emmauskirche. Seit über 50 Jahren ist Ascension dort zu Gast. Beide Gemeinden feiern regelmäßig gemeinsam Gottesdienst, engagieren sich in der Flüchtlingshilfe und wirken seelsorgerlich im Umfeld der ehemaligen McGraw-Kaserne.