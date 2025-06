In New York City in den USA, unweit der UN-Zentrale, hat die Episkopalkirche ihren Verwaltungssitz. Ihr gehören etwa zwei Millionen Mitglieder in über 100 Diözesen an.

Die Episkopalkirche entstand nach dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775-1783), als sich die in den Kolonien ansässigen anglikanischen Gemeinden von der Church of England lösten. Die Loyalität der Church of England zur britischen Krone machte eine organisatorische Trennung notwendig. 1789 gründeten die US-amerikanischen anglikanischen Gemeinden daraufhin die Protestant Episcopal Church in the United States of America, später verkürzt zu Episcopal Church.

Aus der anglikanischen Tradition übernahm die Kirche viele Elemente – darunter die Bischofsverfassung, die Betonung der Sakramente und das Book of Common Prayer – passte diese jedoch an die neue republikanische Ordnung an. Der erste amerikanische Bischof, Samuel Seabury, wurde 1784 in Schottland geweiht, da die Church of England die Weihe ohne Treueeid zur britischen Krone nicht erlaubte. Die Episkopalkirche entwickelte sich in der Folge zu einer eigenständigen Kirche in der anglikanischen Weltgemeinschaft.

Ausrichtung der Episkopalkirche

In ihrer Geschichte war die Episkopalkirche oft eine Kirche der gesellschaftlichen Elite, vor allem an der Ostküste. In den letzten Jahrzehnten wandelte sich dieses Bild: Die Kirche positionierte sich als progressiv und sozial engagiert, etwa durch die frühe Zulassung von Frauen zum Priesteramt (1976) und ein starkes Engagement für soziale Gerechtigkeit, Rassengleichheit und Umweltschutz.

Geleitet wird die Kirche durch den Leitenden Bischof (seit 2024: Sean Rowe) sowie durch ein Synodensystem: Die Generalkonvention, bestehend aus einem Bischofshaus und einem Laien- und Klerikerhaus, ist das oberste gesetzgebende Gremium und tagt alle drei Jahre.

Prominente Mitglieder der Episkopalkirche

Die Episkopalkirche hat im Lauf ihrer Geschichte zahlreiche prominente Mitglieder hervorgebracht – aus Politik, Gesellschaft, Kultur und dem öffentlichen Leben. Viele davon gehörten zur gesellschaftlichen Elite der Ostküste, was dem Ruf der Kirche als "Church of the Establishment" Vorschub leistete. Im 20. und 21. Jahrhundert öffnete sich die Kirche jedoch.

Prominente Mitglieder waren/sind: