Den ökumenischen Bibelsonntag gibt es seit 1982. Er findet am letzten Sonntag im Januar statt. Das Material für den Gottesdienst zum Bibelsonntag wird jedes Jahr gemeinsam von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), dem Deutschen Liturgischen Institut, der Deutschen Bibelgesellschaft und der evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung sowie dem Katholischen Bibelwerk e. V. Erstellt. Der Bibelsonntag knüpft an an die jüdische Tradition des Simchat Tora (Fest der Freude an der Weisung Gottes).

Der Gottesdienstentwurf sowie die Materialien zum Bibelsonntag sind verfügbar auf der Seite des Bibelsonntags.