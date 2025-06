Arius’ Position war keine bloße Spitzfindigkeit, sondern eine theologische Provokation. Gleichzeitig traf seine Lehre in vielen Gemeinden auf Zustimmung – sie war rational nachvollziehbar und theologisch attraktiv, gerade in einer Zeit, in der das Christentum sich zunehmend gegenüber dem griechischen Denken profilieren musste. Die nizänische Formel der vollen Gottheit des Sohns brachte vielen Gläubigen Probleme: Wie passt die Gottheit Jesu Christi zum ganz und gar menschlichen Jesusbild, das die Evangelien zeichnen?

Die Reaktion auf den Konflikt ließ nicht lange auf sich warten. Der alexandrinische Bischof Athanasius (300-373) verleumdete Arius als hochmütig, betrügerisch, wolllüstig, als Inbegriff des Irrlehrers und Antichristen. Unter dem Einfluss des machtbewussten Bischofs und durch das Eingreifen Kaiser Konstantins wurde 325 das Erste Konzil von Nicäa einberufen. Es sollte nicht nur über Arius’ Lehre befinden, sondern auch die Einheit des nun christlichen Römischen Reichs sichern. Die christliche Dogmatik wurde dabei zum politischen Machtinstrument.

Das Ergebnis des Konzils war eindeutig: Arius wurde als Häretiker verurteilt

Der Kaiser höchstselbst diktierte die Einigungsformel. Das berühmte Bekenntnis von Nicäa betont, dass der Sohn "gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater" sei – homoousios. Das Ergebnis des Konzils war eindeutig: Arius wurde als Häretiker verurteilt, seine Lehre verworfen, seine Schriften wurden öffentlich verbrannt. Wer seine Lehre besaß oder verbreitete, riskierte Strafen, Arius selbst wurde aus Alexandria verbannt.

Doch damit war der Streit nicht beigelegt. Im Gegenteil: Der arianische Streit zog sich über Jahrzehnte hinweg, mit wechselnden Allianzen. Mal war der "nizänische" Glaube in der Defensive, mal die arianische Position. Ebenso wie die "nizänischen Trinitarier" beriefen sich die "Arianer" auf die Bibel. Problematisch war, dass das Neue Testament keine eindeutigen Aussagen zur Natur Jesu enthält. Manche sahen in der nizänischen Formel einen faulen Kompromiss, andere klagten, dass das Bekenntnis den christlichen Laien in seiner Widersprüchlichkeit nicht einfach zu vermitteln sei. Eine Mehrheit der Christen forderte eine Neubesinnung – und das Gespräch mit Arius. Der Kaiser – inzwischen unter dem Einfluss von arianischen Beratern – gab dem nach und schickte nun Athanasius in die Verbannung.

Arius Anfragen an Christologie und Trinitätslehre prägten die Zeit bis ins 6. Jahrhundert

Im Jahr 328 wurde gnädig verfügt, dass Arius, inzwischen alt und krank, in Konstantinopel in aller Form wieder in die Kirche aufgenommen werden sollte. Doch dazu kam es nicht, auf dem Weg dorthin starb Arius.

Athansius war das nicht genug. Er setzte die dramtische Geschichte in Umlauf, dass in Erhörung der Gebete des Ortsbischofs, er möge von der Befleckung verschont bleiben, Arius am Vorabend seiner Wiederaufnahme plötzlich den Tod des Judas Ischariot gestorben sei. Der Ketzer habe auf einem Spaziergang, von einem plötzlichen Unwohlsein befallen, eine öffentliche Bedürfnisanstalt aufgesucht, sei dort wie Judas mitten auseinandergeborsten und habe Leber, Herz und viel Blut nach unten abgestoßen, sodass er – dünner und dünner – schließlich durch den Abfluss in die Kloake gerutscht und von ihr verschlungen worden sei.

Aber so rasch war Arius nicht auszutilgen. Seine Anfragen an Christologie und Trinitätslehre prägten die Zeit bis ins 6. Jahrhundert. Arius fand Anhänger insbesondere in gebildeten hellenistischen Kreisen, da sein Trinitätsverständnis vom Platonismus mitgeprägt war.