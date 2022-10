Zuerst war es eine Station, nun das ganze Seniorenzentrum: Wegen massiven Personalmangels muss das Katharina-von-Bora-Haus in Michelau auf unbestimmte Zeit schließen. Über die Entwicklungen informierte die Geschäftsführerin des Trägers Diakonie Kronach-Michelau, Karin Pfadenhauer, am Mittwoch sowohl die Mitarbeitenden als auch die Bewohner*innen und deren Angehörige, wie das evangelische Sozialwerk am Mittwochabend mitteilte.

Diakonie mit Personalmangel

Laut Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern, laufen Gespräche mit den verbliebenen 30 Mitarbeitern. Dem Sonntagsblatt sagte er am Donnerstag, dass alle Mitarbeitende des Katharina-von-Bora-Hauses bei der Diakonie Kronach-Michelau weiterbeschäftigt werden können. Wann der Betrieb in der Einrichtung wieder aufgenommen werden kann, "hängt letztendlich von der Personalsituation ab".

Die betroffenen Mitarbeitenden, die den Betrieb aufrechterhalten hätten, seien natürlich traurig, denn es seien "enge Verbindungen auch zu Bewohnern geknüpft worden".

Station wurde bereits im Sommer geschlossen

Bereits im Sommer musste wegen der angespannten Personalsituation eine Station des Heims geschlossen werden. Nun wurden auch die Vertragsverhältnisse mit den verbliebenen 32 Bewohner*innen gekündigt, da eine vertragsgemäße und angemessene Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann. Unabhängig davon habe das Landratsamt auch eine entsprechende Anordnung erlassen, die Bewohner der Einrichtung zu verlegen. Die Diakonie unterstützt die Betroffenen bei der Suche nach alternativen Versorgungsmöglichkeiten in anderen stationären Einrichtungen.

Von den zuletzt 30 Bewohner*innen seien mehr als die Hälfte schon in neuen Einrichtungen untergebracht worden, erläuterte Wagner. Auch für die übrigen werde derzeit "fieberhaft" nach Lösungen gesucht. Mittelfristig sei in Michelau sogar ein Neubau geplant, erläuterte der Diakonie-Sprecher weiter. Das mehr als 30 Jahre alte Katharina-von-Bora Haus sei in die Jahre gekommen. Eine Renovierung, um die neuen gesetzlichen Standards einhalten zu können, wäre zu teuer.

Lange christliche Tradition

Das Katharina-von-Bora-Seniorenwohnhaus ist eine stationäre Pflegeeinrichtung mit einer langen christlichen Tradition. Träger des Hauses ist das Diakonische Werk Kronach-Ludwigsstadt/Michelau. Die Einrichtung wurde im Jahr 1989 eröffnet und stellt für Menschen im höheren Lebensalter 85 Betten zur Verfügung.