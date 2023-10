Die kontroverse politische Diskussion um eine Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafrechts erreicht auch die Kirchen.

Nachdem sich bereits der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) dafür ausgesprochen hatte, strafrechtliche Vorschriften zumindest teilweise zu streichen, plädiert auch die Diakonie für eine Entkriminalisierung früher Abtreibungen.

Kritik an dieser neuen Haltung kommt vom Ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen (ÖAK).

Die Konstruktion im Strafrecht, dass Schwangerschaftsabbrüche zwar gesetzeswidrig, aber bei Beachtung von Vorschriften straffrei bleiben, entspringe einem gesellschaftlichen Kompromiss, der sich als tragfähig erwiesen habe und der nicht "unbedacht" aufgekündigt werden sollte, heißt es in einer Erklärung der Vorsitzenden des Arbeitskreises, des ehemaligen pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian Schad und des katholischen Essener Bischofs Franz-Josef Overbeck, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt.

Gefahr der "Vertiefung gesellschaftlicher Gespaltenheit"

Sie warnen mit Verweis auf die Debatte in anderen Ländern über Abtreibung sogar von einer "Gefahr einer Vertiefung gesellschaftlicher Gespaltenheit". "Einer solchen Entwicklung sollten Christen nicht unvorsichtig Vorschub leisten", heißt es in der Stellungnahme des ÖAK, die das kürzlich von der EKD veröffentlichte Papier nicht direkt erwähnt, sich aber auf konkrete Punkte daraus bezieht.

Der Rat der EKD hatte in seiner Stellungnahme an die von der Bundesregierung berufene Kommission, die über Möglichkeiten einer Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs berät, dafür plädiert, Abtreibungen erst in einem späteren Stadium der Schwangerschaft strafrechtlich zu regeln. Sie verweist auf den Zeitpunkt, ab dem das Kind wahrscheinlich außerhalb des Mutterleibs lebensfähig wäre, also der 22. Schwangerschaftswoche. Der ÖAK kritisiert das:

"Lebensschutzkonzepte, die dem Menschen, der sich als Mensch und nicht zum Menschen entwickelt, von vorneherein und prinzipiell je nach Entwicklungsstufe und extrauteriner Lebensfähigkeit einen abgestuften Lebensschutz zubilligen, verbieten sich in dieser Perspektive", heißt es in der Stellungnahme.

Derweil veröffentlichte auch die Diakonie ihre Stellungnahme zur Diskussion um den Paragrafen 218, der Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verbietet, nach einer Beratung und innerhalb einer bestimmten Frist aber straflos stellt. Sie plädiert wie die EKD, die Regeln im Strafrecht für frühe Schwangerschaften zu streichen. "Die derzeitige Situation, den Lebensschutz zu regeln, indem der Abbruch unter Strafe steht, ist unbefriedigend und nicht zeitgemäß", heißt es darin.

Diakonie will nicht an Beratungspflicht festhalten

Anders als die EKD will die Diakonie auch nicht an einer Beratungspflicht vor einem Abbruch festhalten. Ein Beratungsgespräch, das die Selbstbestimmung der Schwangeren ernst nehme, sich an deren Konflikt orientiere und Perspektiven öffnen könne, habe "einen freiwilligen Charakter zwingend nötig", konstatiert sie in ihrer Stellungnahme.