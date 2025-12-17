Um den maroden Kirchturm der evangelischen Stephanuskirche in Fessenheim (Landkreis Donau-Ries) zu retten, will der Ortspfarrer am kommenden Samstag (20. Dezember) Hunderte Portionen Käsespätzle zubereiten. "Jeder, der 50 Euro oder mehr für den Fessenheimer Kirchturm spendet, bekommt von Pfarrer Heiko Seeburg persönlich eine Portion handgeschabter Käsespätzle gekocht", hatte das Dekanat Donau-Ries vor wenigen Monaten mitgeteilt. Nun steht fest: "Wir haben eine sehr große Resonanz erfahren und fast mehr Hilfsangebote, als wir annehmen konnten", sagte Pfarrer Seeburg dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch.

Seeburg und sein Team bereiten sich auf rund 500 Käsespätzle-Portionen vor. Mehr als 70 Helferinnen und Helfer unterstützen die Aktion. Grund für die Spendenaktion: Der Fessenheimer Kirchturm muss dringend saniert werden. Die Sanierungskosten belaufen sich auf 450.000 Euro. Den "Löwenanteil" muss laut Pfarrer Seeburg die Gemeinde übernehmen. Aktuell betrage der Spendenstand 63.000 Euro, insgesamt seien 229 Einzelspenden eingegangen, sagte Seeburg. Die höchste Einzelspende betrage 10.000 Euro. "Ob wir an dem Spendentag noch auf die 100.000 Euro kommen, weiß ich nicht, aber vielleicht geschieht ja noch ein kleines Wunder."

Regionalbischof Stiegler will Käsespätzle mitkochen

"Wir sind jetzt bereits ziemlich überwältigt, wie viele Menschen sich einsetzen, spenden und Anteil nehmen", sagte der evangelische Pfarrer. Auch alle Lebensmittel, die es für die Käsespätzle-Zubereitung braucht, unter anderem Mehl, Eier, Käse oder Zwiebeln, stellten regionale Anbieter kostenlos zur Verfügung. Schirmherr der Aktion ist Regionalbischof Klaus Stiegler, der am Samstag mitkochen will. Es sei ihm ein Herzensanliegen, diese wunderbare Aktion von Pfarrer Seeburg zu unterstützen, sagte er dem epd. Der Aktionstag beginnt um 9.30 Uhr mit einem "Käsespätzle-Festgottesdienst".