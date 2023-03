Seit 11 Uhr führt ein 20-köpfiges Pfarrer-Team Traugespräche. Auch Regionalbischof Christian Kopp mischt mit. "Das war toll, so hab' ich das noch nie gemacht", sagt er, nachdem er mit Laura (36) und Severin (37) Fucks wieder aus der Kirche kommt. Die beiden wollten den spontanen Rahmen und explizit nur zu zweit mit Pfarrer in der Kirche sein.

Die große Offenheit des Angebots schätzt Lydia von Freyberg:

"Dass hier jeder kommen kann, ob Männer oder Frauen, ob Kirche oder nicht, das finde ich großartig."

Mit ihrem Partner Thomas Koppelt ist sie schon lange zusammen, die beiden haben eine Tochter. "Die Idee zu heiraten war immer im Raum, jetzt passt es genau für uns", sagt die Braut im weißen Spitzenkleid. Im Herbst soll dann die standesamtliche Trauung folgen.

Premieren gibt es hier aber nicht nur für die Hochzeiter. "Das war meine erste Trauung", sagt Janina Steigerwald, die als Vikarin noch "Pfarrerin in Ausbildung" ist. Sie hat gerade Sandra und István verheiratet. Nach einem Glas Sekt brechen die Frischvermählten wieder auf in den Alltag. "Vielen Dank für den schönen Tag - es war genau so, wie wir es uns gewünscht haben", ruft Sandra im Gehen.

In der Mittagspause geheiratet

Zu den ältesten Hochzeitspaaren dürften an diesem Tag aber Christine und Wolfram gehören: Die beiden Ärzte aus Ottobrunn sind seit 52 Jahren verheiratet und haben fünf Enkelkinder. "Wir haben damals in der Mittagspause standesamtlich geheiratet", sagt der 82-jährige Wolfram. Je weniger festlich der Rahmen, so seine These, desto länger halte die Ehe. Seine 85-jährige Gattin hat in der Zeitung von der Aktion gelesen.

"Da haben wir gesagt: Das machen wir jetzt", sagt Wolfram und lacht so vergnügt, als sei ihm ein fabelhafter Streich gelungen.

Sandra Wägner und Holger Müller aus Fürth sind seit 2009 standesamtlich verheiratet. "Zwischendrin war das Leben und keine Zeit", begründet Wägner die späte kirchliche Trauung.

"Wir sind heute hier, weil es schnell und ohne große Planung geht", sagt ihr Mann. Neu gekauft haben sie nur den frühlingshaften Blumenstrauß. Aus den Trausprüchen wählen sie einen Vers aus dem Johannesevangelium: "Lasst uns einander lieben: nicht mit leeren Worten und schönen Reden, sondern mit tatkräftiger und wahrer Liebe." Für beide ein Spruch, der zu ihnen passt.

Eine echte Überraschung

Von der Zeremonie in der Wolfgangskapelle der Nürnberger Egidienkirche weiß nur Müllers Mutter, die den beiden von der Aktion erzählt hat. Sie passt auch auf die Kinder der beiden auf.

"Wir machen das heute bewusst als Paar zu zweit, weil wir mit den Kindern sonst kaum Zeit füreinander haben", sagt Müller.

Wann sie es ihren Familien und Freunden sagen wollen, haben sie noch nicht entschieden. Dass es eine Überraschung wird, ist sicher: "Damit rechnet, glaube ich, niemand mehr", sagt Wägner lachend.