Das auffälligste Merkmal der Diakoniekirche sind die Mauergitter: Als hätte ein akkurater Riese jedes zweite Steinchen aus seinem Jenga-Turm entfernt, hat die denkmalgeschützte Fassade der 1962 gebauten Evangeliumskirche jetzt eine mehrfach durchbrochene Fassade.

Sie fungiert als eine Art Lichtsieb für die Innenräume, die auf zwei Etagen im hinteren Drittel des Sakralbaus eingezogen wurden und künftig Platz bieten für Gemeindegruppen oder Veranstaltungen. Das ursprüngliche Gemeindehaus bespielt bereits die Diakonie Hasenbergl, die einen Großteil ihrer Verwaltung ins alte "Grüß Gott Haus" verlagert hat.

Hasenbergl: Kirche und Diakonisches vereinen

Die Mauergitter aus Backstein waren die rettende Idee: Echte Fenster hätte der Denkmalschutz nicht erlaubt - doch ganz ohne Tageslicht wäre das Konzept vom "Haus im Haus" nicht umsetzbar gewesen. Nun fällt, je nach Tages- und Jahreszeit, sanftes Licht in die beiden Gemeinderäume an der Südseite und in den großen Saal unterm Dach. Den Rest erledigt ein gutes Lichtkonzept, erklärt Pfarrerin Sophie Schuster, die seit November 2022 eine halbe Stelle für das "Projekt Diakoniekirche" innehat.

Es gibt viele evangelische Kirchen in Bayern, die beispielsweise mit "Vesperkirchen" ein starkes diakonisches Profil haben. Die Kooperation im Münchner Norden sei, so die Bauherren, dennoch bayernweit einzigartig: Hier beteiligt sich die örtliche Diakonie mit 1,8 Millionen Euro am Umbau des Gesamtensembles; auch eine inhaltliche Kooperation ist künftig fest geplant.