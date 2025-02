Pilgern ist beliebt. Dem Trend widmet sich die bayerische evangelische Landeskirche mit zwei Ständen auf den Freizeitmessen in München und Nürnberg. Auf der Messe F.re.e in München (19.–23. Februar 2025) sowie der Freizeitmesse Nürnberg (12.–16. März 2025) können Besucherinnen und Besucher sich am sogenannten Mikropilgern üben.

Highlight des Messestands ist ein "kleiner Pilgerweg", der typische Pilgerstationen erlebbar macht – vom Ablegen von Steinen bis hin zu Segensworten für den weiteren Weg.

Erstmalig gibt es zudem ein Messe-Pilgern: Ein speziell gestalteter Pilgerweg führt auf der Münchner Messe durch die gesamte Messehalle A5 und bindet vier weitere Aussteller ein, darunter die Erzdiözese München-Freising und touristische Regionen wie das Allgäu und das Romantische Franken.

Pilgern als Chance

"Pilgern ist eine große Chance, auch distanziertere Menschen mit ihrer spirituellen Sehnsucht anzusprechen", erklärte der zuständige Tourismusreferent der Landeskirche, Pfarrer Karsten Schaller. Der äußere Weg werde oft zu einem inneren Weg, auf dem Menschen sich selbst und Gott neu entdecken könnten.

Am Messestand verteilt die bayerische Landeskirche auch ihr neues Urlaubsmagazin "Grüß Gott". Es erscheint künftig als Themenheft, wobei die erste Ausgabe "Pilgern in Bayern" gewidmet ist. Das Magazin stellt bekannte Pilgerwege wie den Lutherweg oder die Via Nova vor und gibt Tipps für spirituelles Wandern.