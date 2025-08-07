Das Evangelische Bildungs- und Tagungszentrum (EBZ) in Pappenheim vereint Bildung, Begegnung und Erlebnis an einem Ort. Im Naturpark Altmühltal gelegen, richtet sich das Haus mit seinen Angeboten an Jugendliche, Erwachsene und Familien.

Schwerpunkte sind Jugendbildung, Ehrenamtsförderung, erlebnispädagogische Arbeit und die Verbindung von Glaube und gesellschaftlichen Fragestellungen.

Jugendbildung mit aktuellen Themen

Seit 2024 ist das EBZ eine anerkannte Jugendbildungsstätte des Bayerischen Jugendrings. Grundlage für die Programmplanung ist eine bayernweite Jugendbefragung.

Die Ergebnisse zeigen: Themen wie mentale Gesundheit, Umwelt- und Klimaschutz, Digitalisierung und Spiritualität stehen bei jungen Menschen hoch im Kurs.

Das EBZ greift diese Inhalte auf und entwickelt sein Bildungsangebot mit einem eigenen Jugendbildungsausschuss weiter. Evangelische Jugendverbände wie die Evangelische Landjugend oder die Evangelische Jugend in Bayern nutzen das Haus regelmäßig.

Bildungsarbeit mit Erwachsenen und Familien

Neben Jugendbildungsangeboten richtet sich das EBZ auch an Erwachsene. Fortbildungen, Seminare und Workshops thematisieren gesellschaftliche Verantwortung, nachhaltiges Handeln oder die Rolle von Kirche im Wandel.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ehrenamt. Familienangebote wie Großeltern-Enkel-Freizeiten oder Bootswandern fördern den generationsübergreifenden Austausch.

Räume für Gruppen und Veranstaltungen

Das Haus verfügt über rund 160 Betten in Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmern, untergebracht im Haupthaus und im Jugendgästehaus. Auch Familienzimmer sind vorhanden. Für Tagungen und Seminare stehen 16 unterschiedlich große Räume zur Verfügung. Flexible Möblierung ermöglicht verschiedene Lernsettings.

Technisch ist das EBZ auf hybride Veranstaltungen ausgelegt: Digitale Whiteboards, Raumkameras, Deckenmikrofone, Glasfaser-WLAN und mobile Projektionssysteme gehören zur Grundausstattung.

Erlebnispädagogik mit eigener Infrastruktur

Ein besonderes Merkmal des EBZ ist das umfangreiche erlebnispädagogische Angebot. Auf dem Gelände befinden sich ein Hoch- und Niedrigseilgarten, eine Abseilplattform und hauseigene Kanus.

Seit 2025 gibt es mit dem sogenannten "Kobelnest" eine große Hängematte in zehn Metern Höhe, die als ungewöhnlicher Seminarraum für Gruppen bis zu zwölf Personen genutzt werden kann.

Bis Sommer 2026 entsteht mit der "Wurzelhütte" ein neuer, vollständig ausgestatteter Tagungsraum mitten im Wald.

Ort mit Weitblick – nachhaltig, vielseitig, gut angebunden

Das EBZ ist EMAS-zertifiziert. Mit Photovoltaikanlage, Blockheizkraftwerk, nachhaltigem Abfall- und Wassermanagement und E-Ladesäulen verfolgt das Haus ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept. Auch bei der Verpflegung wird auf saisonale und regionale Küche geachtet.

Das Tagungshaus liegt direkt am Altmühlufer, in unmittelbarer Nähe zum Stadtwald. Die Umgebung bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Zu Fuß erreichbar sind die Burg Pappenheim sowie die Weidenkirche. Die Römerstadt Weißenburg und die Barockstadt Eichstätt sind gut mit dem Zug zu erreichen.

Offen für viele Zielgruppen

Das EBZ steht Einzelgästen ebenso offen wie Gruppen, Schulklassen, Konfirmandengruppen, Vereinen oder Firmen. Die Kombination aus Tagungsräumen, Unterkunft, pädagogischem Profil und naturnaher Lage macht das Haus zu einem vielseitigen Bildungsort innerhalb der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.