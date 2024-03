Zuerst unbewusst dann bewusst

Andere Bilder von ihm, die im Alter von 20 bis 30 Jahren entstanden, zeigen verrenkte oder zerreißende nackte weibliche und männliche Körper. "Die Missbrauchserlebnisse sind immer nur unbewusst in meine Arbeit eingeflossen.

Die biografische Erinnerung daran war einfach ausgelöscht und wurde erst im Alter von 55 Jahren im Rahmen einer Psychoanalyse ins Licht des Bewusstseins gebracht", sagt der Künstler.

Ausstellung im Bistumshaus in Bamberg

Im und vor dem Festsaal des Bistumshauses in Bamberg sind die Bilder von Josef B. und Hans G. bis zum 10. April ausgestellt. "Es war ein Zeichen großen Vertrauens, dass die beiden an uns herantraten", sagt Bernd Franze, designierter Vorstand der Katholischen Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg, die die Ausstellung organisiert hat. Ihr Ziel sei, "dass die Wahrheit ans Licht kommt".

Wie alles begann

Die Künstler erzählen in einem Begleittext zu den Bildern von dem, was ihnen als Kindern in der Kirche angetan wurde. Als zehnjähriger Bub wurde Josef B. zum Messdiener. "In der Sakristei wurde er von dem 'heiligen' Mann geliebt, wodurch auch er heilig wurde: er wurde zum Engel", schreibt B. in der dritten Person von seinem jüngeren Ich und nimmt damit auch Bezug auf die spirituelle Dimension des Missbrauchs.

"Geistlicher Missbrauch wird dann praktiziert, wenn manipulative Strategien zum Einsatz kommen und mithilfe der Bibel eigenes, destruktives Verhalten legitimiert wird", sagt Ute Leimgruber, Professorin für Pastoraltheologie an der Universität Regensburg.

Gottesentfremdung durch spirituellen Missbrauch

Spiritueller Missbrauch ist der Wissenschaftlerin zufolge nicht weniger zerstörend als sexueller Missbrauch und geht im Kirchenkontext oft mit diesem einher. Er zerstöre den Bezug zum eigenen Ich, da er einen Angriff auf das religiös-sinngebende Innerste darstelle. Geistlicher Missbrauch bedeute auch Gottesentfremdung: "Betroffene fragen sich oft jahrelang, welche Rolle Gott dabei spielt. Die Erschütterung ihres Glaubens ist existenziell."

In dem Moment, in dem diese Taten beschrieben und als Missbrauch benannt werden, übernehmen die Betroffenen die Deutungsmacht, erklärt Leimgruber. "Die eigene Erzählung kann sie wieder aufrichten. Sie werden wieder zu Subjekten ihres Lebens."

Hans G. verarbeitet Gefühle in Ölgemälden

Hans G. wurde ebenfalls als Ministrant von einem Geistlichen missbraucht und seelisch in die Ecke gedrängt. Erst 30 Jahre später war er in der Lage, über das Erlebte und Erlittene zu sprechen, schreibt er im Begleitheft. Seit 2010 verarbeitet er seine Gefühle in teils großformatigen Ölgemälden in Schwarz-, Rot- und Brauntönen.

"Sie haben für mich die Anmutung von Spannung, Lähmung, Gewalt, Friedhof, Inferno… Allmählich dämmerte mir, dass sie auf eine innere Dunkelheit verweisen." Große Farbflächen fließen über die Leinwand. Teilweise entsteht der Eindruck, als sähe man nur den Ausschnitt eines viel größeren Bildes.

Religiös trotz negativer Erfahrungen

Beide Männer sind aus der katholischen Kirche ausgetreten und beobachten die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs kritisch. Josef B. erinnert sich, wie die Kirche mit ihm umging, nachdem er Anzeige beim zuständigen Beauftragten für Missbrauch erstattete: "Schweigen und konsequentes Ignorieren waren die einzige Antwort, die ich bekam."

Erst sehr viel später wurde sein Leid anerkannt. Als religiös betrachtet er sich trotzdem. "Ich sehe mich darin verbunden mit Juden, Moslems, Christen, Buddhisten, Hindus und vielen anderen. Die katholische Kirche hat diesen meinen Glauben missbraucht und geschändet. Und sie tut das weiterhin."